Cristiano Ronaldo será suplente contra Dinamarca tras las tensiones con Portugal y Jorge Jesus

Tras ausentarse en el último entrenamiento y generar una tensión que requiso que el presidente viaje para tener una reunión, Jorge Jesus anticipó que Cristiano Ronaldo será suplente contra Dinamarca.

Cristiano Ronaldo atraviesa un momento atípico dentro de la Selección de Portugal, viendo amenazado su estatus histórico en el once titular del combinado nacional. A pesar de las fricciones registradas en días recientes tanto con la federación como con su director técnico, Jorge Jesus anticipó que el “Comandante” arrancará como suplente en el próximo choque de la UEFA Nations League frente a Dinamarca.

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Tras observar los 90 minutos del duelo ante Noruega desde la banca de suplentes, Cristiano Ronaldo reaccionó ausentándose de la práctica colectiva llevada a cabo en las instalaciones de Malmö. El hecho de cumplir su rutina únicamente en el gimnasio del hotel de concentración generó inconformidad en el entorno luso, provocando el traslado de emergencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, para sostener un diálogo directo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro en Copenhague, Jorge Jesus abordó los detalles de la cumbre sostenida entre la directiva, el capitán y el cuerpo técnico: “El presidente Proença habló conmigo y con Cris porque es el rol de un presidente. Hablar con el capitán, con el entrenador cuando hay ruido. Si no existiera este asunto, habría venido de todos modos, pero estuvimos hablando los tres. Ya había hablado con Cris después de la cena. Él no vino a resolver nada porque no había nada que resolver“.

Al ser cuestionado sobre el rol del atacante, el estratega reveló haber acordado una participación de entre 20 y 30 minutos según el desarrollo del cotejo, aunque remarcó la autonomía de sus decisiones sobre el campo. “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Esto es muy confuso para tu cabeza. Si te necesito 30 minutos vas a jugar; si no, no vas a jugar“, sentenció.

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Gonçalo Ramos se antepone a Cristiano Ronaldo

A pesar de las gestiones institucionales encaminadas a reducir la tensión en el vestidor, Jorge Jesus se mantiene firme en su planificación táctica. De cara a la visita que Portugal rendirá a Dinamarca sobre la cancha del Estadio Parken, el director técnico confirmó de forma categórica que Cristiano Ronaldo no figurará en la alineación estelar.

Cuestionado sobre si el parado táctico ante el cuadro danés requería la presencia de Cristiano o de Ramos en el frente de ataque, Jorge Jesus fue contundente en su postura: “Hoy voy a entrenar. Si todo sucede con normalidad, es Gonçalo quien va a jugar“.

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Más allá de arrancar entre los sustitutos, la participación del futbolista del Al-Nassr tampoco está garantizada durante el complemento, existiendo la posibilidad de que observe el juego completo desde el banquillo como ocurrió en el compromiso anterior. “No sé qué va a pasar en el partido. Qué sé yo. Si lo necesito, entra. Si no lo necesito, no entra“, añadió Jorge Jesus.

En síntesis