Alineaciones de Fulham y Hull por la Premier League: formaciones probables

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de caer 1-2 ante Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Everton y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Fulham y Hull
Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Óscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.
Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Sorba Thomas, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Bajas y ausentes de Fulham y Hull
Fulham:
- Antonee Robinson (lesión de tobillo)
- Tom Cairney (lesión de rodilla)
Hull:
- Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Mohamed Ali Cho (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a mediados de octubre de 2026)
La previa de Fulham y Hull: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Craven Cottage
- Historial: 20 cruces — Fulham ganó 9, Hull ganó 8 y empataron 3
- Último antecedente: 07/01/2023: Hull 0-2 Fulham
- Próximo partido de Fulham: vs. Coventry, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Hull: vs. Brentford, domingo 25 de octubre