Alineaciones de Fulham y Hull por la Premier League: formaciones probables

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de caer 1-2 ante Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Everton y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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