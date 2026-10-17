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Alineaciones de Fulham y Hull por la Premier League: formaciones probables

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham vs. Hull, Premier League
Fulham vs. Hull, Premier League

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de caer 1-2 ante Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Everton y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Fulham y Hull

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Óscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

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Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Sorba Thomas, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Bajas y ausentes de Fulham y Hull

Fulham:

  • Antonee Robinson (lesión de tobillo)
  • Tom Cairney (lesión de rodilla)

Hull:

  • Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Mohamed Ali Cho (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a mediados de octubre de 2026)

La previa de Fulham y Hull: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 08:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Craven Cottage
  • Historial: 20 cruces — Fulham ganó 9, Hull ganó 8 y empataron 3
  • Último antecedente: 07/01/2023: Hull 0-2 Fulham
  • Próximo partido de Fulham: vs. Coventry, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Hull: vs. Brentford, domingo 25 de octubre
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