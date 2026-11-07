Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium.

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Arsenal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Arsenal ganó 1-0 como visitante ante Liverpool en la fecha anterior. Arsenal lidera la tabla con 24 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Everton.

En su último compromiso, Hull empató 2-2 como local ante Ipswich Town. El conjunto marcha 11° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Brentford.

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El historial entre Arsenal y Hull

Arsenal y Hull se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 12 triunfos de Arsenal, 1 de Hull y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/02/2017 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League 17/09/2016 Hull vs. Arsenal 1-4 Premier League 08/03/2016 Hull vs. Arsenal 0-4 FA Cup 20/02/2016 Arsenal vs. Hull 0-0 FA Cup 04/05/2015 Hull vs. Arsenal 1-3 Premier League 04/01/2015 Arsenal vs. Hull 2-0 FA Cup 18/10/2014 Arsenal vs. Hull 2-2 Premier League 17/05/2014 Arsenal vs. Hull 3-2 FA Cup 20/04/2014 Hull vs. Arsenal 0-3 Premier League 04/12/2013 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League

Horario del partido

México: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis