Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Brentford viene de perder 0-2 como visitante ante Brighton. El equipo ocupa el puesto 10 con 14 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Nottingham Forest.

Everton ganó 3-1 como local ante Coventry en la fecha anterior. Everton está 7° en la tabla con 16 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Newcastle.

El historial entre Brentford y Everton

Brentford y Everton se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 9 triunfos de Brentford, 7 de Everton y 7 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Brentford vs. Everton 2-2 Premier League 04/01/2026 Everton vs. Brentford 2-4 Premier League 26/02/2025 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 23/11/2024 Everton vs. Brentford 0-0 Premier League 27/04/2024 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 23/09/2023 Brentford vs. Everton 1-3 Premier League 11/03/2023 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 27/08/2022 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 15/05/2022 Everton vs. Brentford 2-3 Premier League 05/02/2022 Everton vs. Brentford 4-1 FA Cup

Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

En síntesis