Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Brentford viene de perder 0-2 como visitante ante Brighton. El equipo ocupa el puesto 10 con 14 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Nottingham Forest.
Everton ganó 3-1 como local ante Coventry en la fecha anterior. Everton está 7° en la tabla con 16 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Newcastle.
El historial entre Brentford y Everton
Brentford y Everton se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 9 triunfos de Brentford, 7 de Everton y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Brentford vs. Everton
|2-2
|Premier League
|04/01/2026
|Everton vs. Brentford
|2-4
|Premier League
|26/02/2025
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|23/11/2024
|Everton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|27/04/2024
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|23/09/2023
|Brentford vs. Everton
|1-3
|Premier League
|11/03/2023
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|27/08/2022
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|15/05/2022
|Everton vs. Brentford
|2-3
|Premier League
|05/02/2022
|Everton vs. Brentford
|4-1
|FA Cup
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.
- Everton suma 16 puntos en el torneo.