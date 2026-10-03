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Alineaciones de Gales y Dinamarca por la Liga de Naciones: formaciones probables

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Wales vs. Denmark, Liga de Naciones
Wales vs. Denmark, Liga de Naciones

Se viene Gales vs. Dinamarca este domingo 4 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Gales y Dinamarca

Gales viene de ganarle 2-1 a Noruega y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Dinamarca viene de caer 2-4 ante Portugal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Gales y Dinamarca

Gales (4-2-3-1): Danny Ward, Jay DaSilva, Ben Davies, Ben Cabango, Neco Williams, Liam Cullen, Jordan James, Ethan Ampadu, Lewis Koumas, Sorba Thomas, Daniel James. DT: Craig Bellamy.

Dinamarca (4-2-3-1): Mads Hermansen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Rasmus Kristensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy, Adam Daghim. DT: Brian Riemer.

Suplentes de Gales: David Cornell, Chris Mepham, Cian Ashford, Wes Burns, Brennan Johnson, Kieffer Moore, Connor Roberts, Rhys Norrington-Davies, Mark Harris, Tom King, Joshua Sheehan, Joel Colwill.

Suplentes de Dinamarca: Andreas Jungdal, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson, Victor Mow Froholdt, Gustav Isaksen, Thomas Jorgensen, Andreas Skov Olsen, Mads Bidstrup, Nikolas Nartey, Anton Gaaei, Kasper Waarst Hogh, Filip Jörgensen.

La previa de Gales y Dinamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 12 cruces — Gales ganó 4, Dinamarca ganó 8 y empataron 0
  • Último antecedente: 27/09/2026: Dinamarca 2-0 Gales
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