Alineaciones de Kazajistán y Moldavia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán y Moldavia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Kazajistán vs. Moldavia este viernes 2 de octubre desde las 08:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Kazajistán y Moldavia

Kazajistán viene de caer 1-2 ante Eslovaquia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Moldavia viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Kazajistán y Moldavia

Kazajistán (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Arsen Ashirbek, Nauryzbek Zhagorov, Zhasulan Amir, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Damir Kasabulat, Stanislav Basmanov, Ramazan Karimov, Ismail Bekbolat. DT: John van 't Schip.

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Moldavia (3-5-1-1): Dumitru Celeadnic, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Cătălin Cucoș, Victor Stînă, Oleg Reabciuk, Danila Forov, Vladimir Fratea, Dmitri Mandrîcenco, Sergiu Perciun, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.

Suplentes de Kazajistán: Galymzhan Kenzhebek, Artur Shushenachev, Bauyrzhan Islamkhan, Yan Vorogovskiy, Aleksandr Mrynskiy, Sergiy Malyi, Aleksandr Shirobokov, Bekkhan Shayzada, Erkin Tapalov, Aleksandr Zarutskiy, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Georgiy Zhukov, Temirlan Anarbekov, Azamat Tuyakbayev.

Suplentes de Moldavia: Nicky Clescenco, Vadim Raţă, Vladyslav Baboglo, Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cristian Dros, Serghei Țurcan, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Andriy Kozhukhar.

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La previa de Kazajistán y Moldavia: todo lo que hay que saber