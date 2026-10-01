¿Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal?

A raíz de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal tras una discusión con el entrenador Jorge Jesus, el mundo del futbol se pregunta si el Bicho seguirá representando a su país. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

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Cristiano Ronaldo debe confirmar o no su retiro de la selección de Portugal

La respuesta corta hasta el momento es que no se sabe con certeza cuál será su destino internacional. Aunque distintos rumores en la prensa europea indican que el delantero habría tomado la determinación de dar un paso al costado, no existe un anuncio oficial por parte del jugador, quien expresó en redes sociales que en las próximas horas se expresará para aclarar lo sucedido tras el fuerte cruce con el cuerpo técnico.

La tensión entre la máxima figura y el DT llegó a su punto crítico tras el duelo por la UEFA Nations League ante Noruega, un episodio que aceleró la marcha del atacante de regreso a territorio árabe. Este portazo reactivó las especulaciones alrededor de su continuidad, dejando en el aire la incógnita de si esta salida anticipada de la delegación representa un quiebre definitivo o solo un capítulo de mucha fricción interna.

Por el momento, tanto la Federación Portuguesa de Fútbol como el propio futbolista guardan cautela antes de emitir una postura definitiva sobre los pasos a seguir. Toda la afición internacional permanece atenta a las plataformas digitales del capitán, a la espera de ese mensaje prometido que aclare su futuro y confirme si la historia del histórico goleador con la camiseta lusa llegó a su fin.

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En síntesis