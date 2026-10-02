Estonia vs. Luxemburgo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Luxemburgo visita a Estonia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Estonia empató 0-0 como visitante ante Bulgaria en la fecha anterior. Estonia está 36° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islandia.
En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-3 como local ante Islandia. El conjunto marcha 32° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Bulgaria.
El historial entre Estonia y Luxemburgo
Estonia y Luxemburgo se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Estonia y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/10/2005
|Luxemburgo vs. Estonia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Estonia vs. Luxemburgo
|4-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|25/04/2000
|Luxemburgo vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Estonia suma 2 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.