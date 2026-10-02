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Estonia vs. Luxemburgo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Luxemburgo visita a Estonia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN
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La actualidad de ambos equipos

Estonia empató 0-0 como visitante ante Bulgaria en la fecha anterior. Estonia está 36° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islandia.

En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-3 como local ante Islandia. El conjunto marcha 32° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Bulgaria.

El historial entre Estonia y Luxemburgo

Estonia y Luxemburgo se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Estonia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/10/2005Luxemburgo vs. Estonia0-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Estonia vs. Luxemburgo4-0UEFA World Cup Qualifiers
25/04/2000Luxemburgo vs. Estonia1-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Estonia suma 2 puntos en el torneo.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
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