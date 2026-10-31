Alineaciones de Rayo Vallecano y Celta por la LaLiga: formaciones probables

Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Vallecas Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-3 ante Elche y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Betis y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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