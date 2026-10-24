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Alineaciones de Rayo Vallecano y Elche por la LaLiga: formaciones probables

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Vallecas Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Vallecano vs. Elche, LaLiga
Vallecano vs. Elche, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con Getafe y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Elche viene de empatar 0-0 con Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Rayo Vallecano y Elche

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Unai López, Isi Palazón, Pathé Ciss, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.

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Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Javier Morcillo, Thomas Lemar, Gonzalo Villar, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Elche

Rayo Vallecano:

  • Randy Nteka (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Andrei Florin Rațiu (lesión muscular)
  • Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
  • Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Elche:

  • Yago Santiago (lesión de rodilla)
  • Marc Aguado (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Rayo Vallecano y Elche: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 06:00 (hora de México)
  • Estadio: Vallecas Stadium
  • Historial: 25 cruces — Rayo Vallecano ganó 5, Elche ganó 16 y empataron 4
  • Último antecedente: 03/04/2026: Rayo Vallecano 1-0 Elche
  • Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Celta, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Elche: vs. Valencia, domingo 1 de noviembre
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