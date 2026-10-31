Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de América ante Toluca

El empate entre América y Toluca provocó nuevos movimientos en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026. Así quedaron la tabla de posiciones y la pelea por el título de goleo de la Liga MX.

Este sábado hubo importantes cambios en la tabla de posiciones de la Liga MX luego del triunfazo de Toluca ante América en el Estadio Azteca, por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro terminó 2-2 tras un final infartante con un gol de penal por lado.

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América llegaba a esta jornada como líder, pero los últimos resultados lo habían complicado. La derrota ante Pachuca y el empate frente a Xolos había complicado al equipo de Almada, mientras que con este empate se mantienen en la cima.

El gran beneficiado fue Chivas, que consiguió una importante victoria por 4-2 ante Atlante y ahora alcanzó en puntos al América. El Rebaño Sagrado aprovechó los tropiezos de sus rivales para escalar hasta lo más alto de la tabla en una recta final que promete mucha pelea.

Por su parte, Cruz Azul tendrá una gran oportunidad este domingo. La Máquina enfrentará a León y, en caso de conseguir los tres puntos, podrá alcanzar tanto a Chivas como también al América.

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Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026

Tabla de goleo del Apertura 2026

Salomón Rondón — 15 goles

Henry Martín — 10 goles

Juninho — 9 goles

Juan Brunetta — 8 goles

Federico Viñas — 8 goles

Julián Carranza — 7 goles

Lucas Ocampos — 7 goles

Óscar Estupiñán — 7 goles

Miguel Borja — 6 goles

Ali Ávila — 6 goles

Hugo Cuypers — 6 goles

Brian Rodríguez — 5 goles

En sintesis

Toluca y América igualaron 2-2 en el Estadio Azteca

Chivas venció 4-2 al Atlante y asumió el liderato del Torneo Apertura 2026.

y asumió el liderato del Torneo Apertura 2026. Salamón Rondón lidera el goleo individual del Apertura 2026 con 15 anotaciones registradas.