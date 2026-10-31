¿Qué canales transmiten América vs. Toluca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

Las Águilas del América reciben a los Diablos Rojos del Toluca este sábado en el duelo más atractivo de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cotejo está programado para comenzar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).
Este enfrentamiento pone cara a cara a dos serios aspirantes a levantar el trofeo en el presente semestre. La escuadra azulcrema buscará aprovechar el cobijo de su gente para quedarse con los tres puntos y asaltar las posiciones de privilegio, mientras que el cuadro mexiquense intentará frenar la inercia local para consolidar su condición de contendiente en la parte alta de la tabla general.
¿Qué canal transmite el partido en territorio mexicano?
Para los fanáticos de ambas instituciones que deseen sintonizar las acciones en directo, la cobertura dentro de la República Mexicana contará con alternativas tanto en señal gratuita como en televisión de paga y plataformas de streaming:
- Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa).
- Televisión de Paga: TUDN.
- Streaming Online: ViX Premium.
Así llegan las dos escuadras al compromiso
El equipo local llega a este cotejo con la consigna de imponer condiciones en el terreno de juego y hacer valer su contundencia en los metros finales. Con la recta final de la fase regular en marcha, el América necesita sumar victorias para asegurar su boleto directo a la Liguilla sin depender de combinaciones de resultados.
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Por su parte, el Toluca aterriza en la capital del país con la firme intención de desplegar su propuesta dinámica y plantarle cara a uno de los anfitriones más exigentes del certamen. Los escarlatas saldrán a disputar la posesión del balón desde el inicio para silenciar las gradas y llevarse tres unidades de oro a la Bombonera.
En sintesis
- América recibe a Toluca este sábado a las 21:00 horas por Jornada 15.
- André Jardine comanda al América buscando amarrar el boleto directo a la Liguilla.
- Canal 5, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido en vivo en México.