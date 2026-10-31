Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Rayo Vallecano viene de perder 0-3 como local ante Elche. El equipo ocupa el puesto 17 con 9 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Getafe.
Celta empató 0-0 como local ante Betis en la fecha anterior. Celta está 9° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Alavés.
El historial entre Rayo Vallecano y Celta
Rayo Vallecano y Celta se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 17 triunfos de Rayo Vallecano, 10 de Celta y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|21/09/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|1-1
|Primera División
|18/05/2025
|Celta vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|10/01/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/03/2024
|Celta vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|11/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|11/03/2023
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|10/11/2022
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|05/02/2022
|Celta vs. Rayo Vallecano
|2-0
|Primera División
|01/11/2021
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 07:00 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.