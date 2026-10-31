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Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga
Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Rayo Vallecano viene de perder 0-3 como local ante Elche. El equipo ocupa el puesto 17 con 9 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Getafe.

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Celta empató 0-0 como local ante Betis en la fecha anterior. Celta está 9° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Alavés.

El historial entre Rayo Vallecano y Celta

Rayo Vallecano y Celta se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 17 triunfos de Rayo Vallecano, 10 de Celta y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/01/2026Celta vs. Rayo Vallecano3-0Primera División
21/09/2025Rayo Vallecano vs. Celta1-1Primera División
18/05/2025Celta vs. Rayo Vallecano1-2Primera División
10/01/2025Rayo Vallecano vs. Celta2-1Primera División
31/03/2024Celta vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
11/12/2023Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División
11/03/2023Celta vs. Rayo Vallecano3-0Primera División
10/11/2022Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División
05/02/2022Celta vs. Rayo Vallecano2-0Primera División
01/11/2021Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División

Horario del partido

  • México: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 07:00 hs
  • Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
  • Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
  • Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
  • Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
  • Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
  • Celta suma 12 puntos en el torneo.
Bolavip México
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