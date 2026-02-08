Este sábado después de que el Club América venció a Rayados en la Jornada 5 del Clausura 2026, André Jardine dio a conocer en la conferencia de prensa que Vinicius Lima, quien proviene del Fluminense sí es uno de los fichajes que está intentando cerrar el equipo para este torneo. Pero se filtró un video de este jugador que enamoró a la afición azulcrema.

Y es que hay rasgos de los americanistas que sienten como propios, puesto que hay jugadores que llegan al equipo siendo diferentes a como se van y claro ejemplo de ellos han sido el propio DT al recalcar aquel 3-0 a la afición de Cruz Azul o Álvaro Fidalgo enfrentándose en los Clásicos Nacionales con una garra distinta.

El video de Vinicius Lima que enamoró al americanismo

Es por ello que ver este video que se hizo viral en “X” puso a pensar que justamente el jugador es ideal para llegar al equipo. En el metraje se puede ver a Lima quitándole la pelota al abanderado justo cuando éste intenta recogerla del césped, encara de esa manera restándole cierta autoridad y algunos de los aficionados azulcremas lo aplaudieron.

Incluso hay quienes mencionan que no sólo se comportará así contra los abanderados o silbantes, sino que también lo hará con los jugadores rivales, por lo que ya están ansiosos de su llegada. Aunque también hay diferencias y algunos otros piensan que en caso de que llegue a hacer eso aquí podría ser expulsado de manera inmediata.

Aún así es una acción que para algunos es “antideportiva”, pero que para muchos representa la prepotencia del americanismo y es por ello que enamoró a los aficionados con ese pequeño video de menos de 5 segundos. Ahora falta ver que se concrete su llegada y sobre todo, que pueda ser lo esperado conforme a la actitud.

