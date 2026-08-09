Manchester City vs. Atlético de Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

La jornada de domingo comienza bien temprano en México con un amistoso de primer nivel entre Manchester City y Atlético de Madrid. Ingleses y españoles se miden en Seúl, Corea del Sur y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.
El inicio del encuentro está programado para las 05:00hs del Centro de México, 07:00hs de Bogotá y 08:00hs de Buenos Aires, por lo que habrá que madrugar bastante para disfrutar el espectáculo que prometen las estrellas del futbol internacional.
En suelo mexicano, y en toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver mediante Disney +, mientras que Movistar + será la encargada de distribuir el partido en España.
Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses y españoles.
Alineación de Manchester City vs. Atlético de Madrid
- Gianluigi Donarumma
- Abdukodir Khusanov
- Rúben Dias
- Josko Gvardiol
- Rayan Ait-Nouri
- Rico Lewis
- Mateo Kovacic
- Tijjani Reijnders
- Antoine Semenyo
- Phil Foden
- Divin Mubama
Alineación de Atlético de Madrid vs. Manchester City
- Jan Oblak
- Jorge Domínguez
- Robin Le Normand
- David Hancko
- Dani Martínez
- Carlos Martín
- Koke
- Hjulmand
- Obed Vargas
- Ademola Lookman
- Rodrigo Mendoza
En síntesis
- Manchester City y Atlético de Madrid jugarán un partido amistoso en Seúl, Corea del Sur.
- El partido dará inicio a las 05:00hs del Centro de México este domingo.
- La transmisión del encuentro en Latinoamérica estará disponible a través de Disney+.