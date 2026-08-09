Manchester City vs. Atlético de Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

La jornada de domingo comienza bien temprano en México con un amistoso de primer nivel entre Manchester City y Atlético de Madrid. Ingleses y españoles se miden en Seúl, Corea del Sur y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.

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El inicio del encuentro está programado para las 05:00hs del Centro de México, 07:00hs de Bogotá y 08:00hs de Buenos Aires, por lo que habrá que madrugar bastante para disfrutar el espectáculo que prometen las estrellas del futbol internacional.

En suelo mexicano, y en toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver mediante Disney +, mientras que Movistar + será la encargada de distribuir el partido en España.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses y españoles.

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Alineación de Manchester City vs. Atlético de Madrid

Gianluigi Donarumma

Abdukodir Khusanov

Rúben Dias

Josko Gvardiol

Rayan Ait-Nouri

Rico Lewis

Mateo Kovacic

Tijjani Reijnders

Antoine Semenyo

Phil Foden

Divin Mubama

Alineación de Atlético de Madrid vs. Manchester City

Jan Oblak

Jorge Domínguez

Robin Le Normand

David Hancko

Dani Martínez

Carlos Martín

Koke

Hjulmand

Obed Vargas

Ademola Lookman

Rodrigo Mendoza

En síntesis

Manchester City y Atlético de Madrid jugarán un partido amistoso en Seúl, Corea del Sur.

jugarán un partido amistoso en Seúl, Corea del Sur. El partido dará inicio a las 05:00hs del Centro de México este domingo.

del Centro de México este domingo. La transmisión del encuentro en Latinoamérica estará disponible a través de Disney+.