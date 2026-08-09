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Manchester City vs. Atlético de Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

Conoce la información más destacada sobre este duelo de preparación que promete grandes emociones.

Manchester City y Atlético de Madrid comienzan a cerrar la pretemporada.
© BOLAVIPManchester City y Atlético de Madrid comienzan a cerrar la pretemporada.

La jornada de domingo comienza bien temprano en México con un amistoso de primer nivel entre Manchester City y Atlético de Madrid. Ingleses y españoles se miden en Seúl, Corea del Sur y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.

El inicio del encuentro está programado para las 05:00hs del Centro de México, 07:00hs de Bogotá y 08:00hs de Buenos Aires, por lo que habrá que madrugar bastante para disfrutar el espectáculo que prometen las estrellas del futbol internacional.

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En suelo mexicano, y en toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver mediante Disney +, mientras que Movistar + será la encargada de distribuir el partido en España.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses y españoles.

Alineación de Manchester City vs. Atlético de Madrid

  • Gianluigi Donarumma
  • Abdukodir Khusanov
  • Rúben Dias
  • Josko Gvardiol
  • Rayan Ait-Nouri
  • Rico Lewis
  • Mateo Kovacic
  • Tijjani Reijnders
  • Antoine Semenyo
  • Phil Foden
  • Divin Mubama

Alineación de Atlético de Madrid vs. Manchester City

  • Jan Oblak
  • Jorge Domínguez
  • Robin Le Normand
  • David Hancko
  • Dani Martínez
  • Carlos Martín
  • Koke
  • Hjulmand
  • Obed Vargas
  • Ademola Lookman
  • Rodrigo Mendoza

En síntesis

  • Manchester City y Atlético de Madrid jugarán un partido amistoso en Seúl, Corea del Sur.
  • El partido dará inicio a las 05:00hs del Centro de México este domingo.
  • La transmisión del encuentro en Latinoamérica estará disponible a través de Disney+.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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