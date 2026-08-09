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Amistoso Internacional

Liverpool vs. Mónaco: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

Conoce todo lo que tienes que saber para no perderte el juego entre los 'Reds' y 'Les Rouge et Blanc'.

Liverpool vs. Mónaco, por un amistoso internacional.
Liverpool vs. Mónaco, por un amistoso internacional.

¡A madrugar se ha dicho! Liverpool y AS Mónaco serán los animadores de un auspicioso partido de pretemporada, cuando se midan en el marco de un amistoso internacional. Ingleses y franceses se reencontrarán este domingo por la mañana, en una de las primeras propuestas deportivas del día en la grilla televisiva futbolera.

¿Cómo llegan Liverpool y Mónaco al amistoso internacional?

Los ‘Reds’ de Andoni Iraola arriban a este desafío luego de caer por 4-2 ante Leeds United en su último compromiso, con las anotaciones de Luke Chambers y Florian Wirtz. ‘Les Rouge et Blanc’, mientras tanto, alcanzan este juego después de vencer por 1-0 a Getafe en su más reciente actuación, con la conquista de París Brunner.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Mónaco por un amistoso?

El partido Liverpool vs. AS Mónaco se llevará a cabo HOY domingo 9 de agosto, en el estadio de Anfield, por un juego de preparación rumbo al inicio de la temporada. El compromiso está programado para dar inicio a partir de las 07.30 horas del Centro de México, en el tercer turno de encuentros de la jornada.

Anfield espera por Liverpool y Mónaco [Foto: Getty]

Anfield espera por Liverpool y Mónaco [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Mónaco por un amistoso internacional?

El partido Liverpool vs. AS Mónaco contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva para todo México de las pantallas de Claro Sports y Pluto TV. Además, el enfrentamiento también se podrá sintonizar por medio del sitio web de Claro Sports (Clarosports.com) y el canal de YouTube de Claro Sports.

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La probable alineación de Liverpool ante Mónaco:

  • Alisson Becker.
  • Jeremie Frimpong.
  • Ifeanyi Ndukwe.
  • Virgil van Dijk.
  • Miloš Kerkez.
  • Trey Nyoni.
  • Dominik Szoboszlai.
  • Víctor Muñoz.
  • Florian Wirtz.
  • Rio Ngumoha.
  • Alexander Isak.

La probable alineación de Mónaco ante Liverpool:

  • Lukáš Hrádecký.
  • Wilfried Singo.
  • Krepin Diatta.
  • Eric Dier.
  • Flávio Nazinho.
  • Lamine Camara.
  • Soungoutou Magassa.
  • Mamadou Coulibaly.
  • Mathys Detourbet.
  • Aleksandr Golovin.
  • Mika Biereth.
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Martín Zajic
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