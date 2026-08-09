¡A madrugar se ha dicho! Liverpool y AS Mónaco serán los animadores de un auspicioso partido de pretemporada, cuando se midan en el marco de un amistoso internacional. Ingleses y franceses se reencontrarán este domingo por la mañana, en una de las primeras propuestas deportivas del día en la grilla televisiva futbolera.
¿Cómo llegan Liverpool y Mónaco al amistoso internacional?
Los ‘Reds’ de Andoni Iraola arriban a este desafío luego de caer por 4-2 ante Leeds United en su último compromiso, con las anotaciones de Luke Chambers y Florian Wirtz. ‘Les Rouge et Blanc’, mientras tanto, alcanzan este juego después de vencer por 1-0 a Getafe en su más reciente actuación, con la conquista de París Brunner.
¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Mónaco por un amistoso?
El partido Liverpool vs. AS Mónaco se llevará a cabo HOY domingo 9 de agosto, en el estadio de Anfield, por un juego de preparación rumbo al inicio de la temporada. El compromiso está programado para dar inicio a partir de las 07.30 horas del Centro de México, en el tercer turno de encuentros de la jornada.
Anfield espera por Liverpool y Mónaco [Foto: Getty]
¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Mónaco por un amistoso internacional?
El partido Liverpool vs. AS Mónaco contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva para todo México de las pantallas de Claro Sports y Pluto TV. Además, el enfrentamiento también se podrá sintonizar por medio del sitio web de Claro Sports (Clarosports.com) y el canal de YouTube de Claro Sports.
La probable alineación de Liverpool ante Mónaco:
- Alisson Becker.
- Jeremie Frimpong.
- Ifeanyi Ndukwe.
- Virgil van Dijk.
- Miloš Kerkez.
- Trey Nyoni.
- Dominik Szoboszlai.
- Víctor Muñoz.
- Florian Wirtz.
- Rio Ngumoha.
- Alexander Isak.
La probable alineación de Mónaco ante Liverpool:
- Lukáš Hrádecký.
- Wilfried Singo.
- Krepin Diatta.
- Eric Dier.
- Flávio Nazinho.
- Lamine Camara.
- Soungoutou Magassa.
- Mamadou Coulibaly.
- Mathys Detourbet.
- Aleksandr Golovin.
- Mika Biereth.