Todo lo que necesitas saber sobre una nueva edición del Clásico Paisa en los Cuadrangulares Semifinales: presente de ambos equipos, bajas por lesión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Atanasio Girardot.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Fecha 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con una vibrante edición del Clásico Paisa. Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín en la cancha del Estadio Atanasio Girardot a partir de las 19:30 hs (tiempo del centro de México), en un duelo directo por el liderato del Grupo A.

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El conjunto verdolaga, dirigido por Lucas González, llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en esta fase decisiva tras igualar en su estreno frente a Once Caldas. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de James Rodríguez, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para comandar la ofensiva junto a Edwin Cardona desde el silbatazo inicial.

Por su parte, el Poderoso de la Montaña arriba al derbi antioqueño con el impulso anímico de liderar el sector tras imponerse 1-0 sobre Independiente Santa Fe en la primera jornada. Sin embargo, la escuadra conducida por Luis Amaranto Perea sufre dos bajas sensibles en su mediocampo por desgarros musculares: Didier Moreno y Diego Moreno quedaron descartados tras el parte médico oficial, aunque celebra el regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria para aportar desequilibrio en la generación de juego.

La probable alineación de Atlético Nacional

Franco Armani

Andrés Román

Néider Parra

William Tesillo

Samuel Velásquez

Matheus Uribe

Jorman Campuzano

James Rodríguez

Marlos Moreno

Edwin Cardona

Alfredo Morelos

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La alineación de Independiente Medellín

Éder Chaux Latitud

Esneyder Mena

Luis Escorcia

Alfonso Simarra

Frank Fabra

Baldomero Perlaza

Halam Loboa

Juan Fernando Quintero

Agustín Martegani

Jhon Edwin Montaño

Jeison Medina

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