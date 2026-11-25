Este miércoles 25 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Fecha 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con una vibrante edición del Clásico Paisa. Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín en la cancha del Estadio Atanasio Girardot a partir de las 19:30 hs (tiempo del centro de México), en un duelo directo por el liderato del Grupo A.
El conjunto verdolaga, dirigido por Lucas González, llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en esta fase decisiva tras igualar en su estreno frente a Once Caldas. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de James Rodríguez, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para comandar la ofensiva junto a Edwin Cardona desde el silbatazo inicial.
Por su parte, el Poderoso de la Montaña arriba al derbi antioqueño con el impulso anímico de liderar el sector tras imponerse 1-0 sobre Independiente Santa Fe en la primera jornada. Sin embargo, la escuadra conducida por Luis Amaranto Perea sufre dos bajas sensibles en su mediocampo por desgarros musculares: Didier Moreno y Diego Moreno quedaron descartados tras el parte médico oficial, aunque celebra el regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria para aportar desequilibrio en la generación de juego.
La probable alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Andrés Román
- Néider Parra
- William Tesillo
- Samuel Velásquez
- Matheus Uribe
- Jorman Campuzano
- James Rodríguez
- Marlos Moreno
- Edwin Cardona
- Alfredo Morelos
La alineación de Independiente Medellín
- Éder Chaux Latitud
- Esneyder Mena
- Luis Escorcia
- Alfonso Simarra
- Frank Fabra
- Baldomero Perlaza
- Halam Loboa
- Juan Fernando Quintero
- Agustín Martegani
- Jhon Edwin Montaño
- Jeison Medina
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En sintesis
- Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por Liga BetPlay.
- James Rodríguez y Edwin Cardona serán titulares en el equipo dirigido por Lucas González.
- Juan Fernando Quintero regresa a Medellín, mientras Didier Moreno y Diego Moreno son baja.