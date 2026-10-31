Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay partidos que se definen por la tabla y no por el nombre de los equipos: este es uno de ellos. Coventry y Sunderland se cruzan con la urgencia de quien mira hacia abajo y no quiere ver lo que hay.
Son dos de los tres últimos de la Premier League y cada punto pesa el doble. Perder acá significa quedarse mirando cómo se escapa el resto.
La actualidad de ambos equipos
El Coventry llega golpeado después de caer 0-1 como local ante el Fulham, un resultado que lo dejó estancado en el fondo de la tabla con apenas 6 puntos en ocho fechas. Antes había sufrido una derrota más dura, 1-3 frente al Tottenham, aunque en el medio se había dado el gusto de golear 4-1 al Newcastle, una muestra de que el equipo puede competir cuando le sale.
El Sunderland no gana hace rato y el 0-0 ante Leeds del fin de semana pasado mantiene esa racha sin triunfos. Antes de ese empate había perdido con Bournemouth y con Brighton, ambos por 0-2, una seguidilla que lo dejó último en la tabla con 5 unidades. El funcionamiento ofensivo es el problema evidente: no convierte hace tres partidos.
El historial entre Coventry y Sunderland
El historial entre ambos tiene 44 antecedentes y el Coventry lleva ventaja con 15 victorias contra 11 del Sunderland, mientras que 18 veces no hubo ganador. En goles también manda el local de este sábado, con 54 convertidos contra 45 del rival.
Los cruces más recientes muestran paridad: de los últimos diez, cuatro terminaron en empate y los otros seis se repartieron entre ambos. El más reciente, en mayo de 2025, fue justamente un 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2025
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|Championship
|09/05/2025
|Coventry vs. Sunderland
|1-2
|Championship
|15/03/2025
|Coventry vs. Sunderland
|3-0
|Championship
|09/11/2024
|Sunderland vs. Coventry
|2-2
|Championship
|23/12/2023
|Sunderland vs. Coventry
|0-3
|Championship
|26/08/2023
|Coventry vs. Sunderland
|0-0
|Championship
|25/02/2023
|Coventry vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|31/07/2022
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|Championship
|01/03/2020
|Coventry vs. Sunderland
|1-0
|League One
|23/11/2019
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|League One
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 5 puntos en el torneo.