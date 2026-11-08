Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y con la tabla pesándole cada vez más, mientras el Aston Villa quiere confirmar que el envión de las últimas semanas no fue casualidad.

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En Old Trafford se cruzan dos realidades opuestas: uno necesita puntos con urgencia para despegarse del fondo, el otro viene de meterle un triunfazo al City y quiere seguir trepando.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United está 18° con apenas 7 puntos en 9 fechos, y el presente no ayuda: cayó 0-2 con Chelsea de visitante y antes había sufrido una goleada en casa frente a Bournemouth, 0-3. El empate ante Leeds fue el único resultado positivo en sus últimos tres compromisos, y la racha pide a gritos un corte.

El Aston Villa, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de ganarle 2-1 al Manchester City y de sumar de visitante contra Newcastle antes de empatar 1-1 con Fulham en la fecha pasada. Son 12 puntos y la sensación de que el equipo está en levantada, algo que no quiere cortar justo en Old Trafford.

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El historial entre Manchester United y Aston Villa

El historial entre ambos es amplio, con 179 enfrentamientos, y manda el Manchester United: 95 victorias contra 42 del Aston Villa, con 42 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 331 contra 220.

En los cruces más recientes hubo de todo. El United ganó 3-1 el último antecedente en Old Trafford, pero antes el Villa se había llevado un 2-1 como local. También aparece un 0-0 y varios partidos de goles parejos, señal de que, más allá de la historia a favor del United, los últimos capítulos vienen mucho más peleados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 Premier League 21/12/2025 Aston Villa vs. Manchester United 2-1 Premier League 25/05/2025 Manchester United vs. Aston Villa 2-0 Premier League 06/10/2024 Aston Villa vs. Manchester United 0-0 Premier League 11/02/2024 Aston Villa vs. Manchester United 1-2 Premier League 26/12/2023 Manchester United vs. Aston Villa 3-2 Premier League 30/04/2023 Manchester United vs. Aston Villa 1-0 Premier League 10/11/2022 Manchester United vs. Aston Villa 4-2 League Cup 06/11/2022 Aston Villa vs. Manchester United 3-1 Premier League 23/07/2022 Manchester United vs. Aston Villa 2-2 Club Friendlies

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Horario del partido

México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

En síntesis