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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Aston Villa, Premier League
Man U vs. Aston Villa, Premier League

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y con la tabla pesándole cada vez más, mientras el Aston Villa quiere confirmar que el envión de las últimas semanas no fue casualidad.

En Old Trafford se cruzan dos realidades opuestas: uno necesita puntos con urgencia para despegarse del fondo, el otro viene de meterle un triunfazo al City y quiere seguir trepando.

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United está 18° con apenas 7 puntos en 9 fechos, y el presente no ayuda: cayó 0-2 con Chelsea de visitante y antes había sufrido una goleada en casa frente a Bournemouth, 0-3. El empate ante Leeds fue el único resultado positivo en sus últimos tres compromisos, y la racha pide a gritos un corte.

El Aston Villa, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de ganarle 2-1 al Manchester City y de sumar de visitante contra Newcastle antes de empatar 1-1 con Fulham en la fecha pasada. Son 12 puntos y la sensación de que el equipo está en levantada, algo que no quiere cortar justo en Old Trafford.

El historial entre Manchester United y Aston Villa

El historial entre ambos es amplio, con 179 enfrentamientos, y manda el Manchester United: 95 victorias contra 42 del Aston Villa, con 42 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 331 contra 220.

En los cruces más recientes hubo de todo. El United ganó 3-1 el último antecedente en Old Trafford, pero antes el Villa se había llevado un 2-1 como local. También aparece un 0-0 y varios partidos de goles parejos, señal de que, más allá de la historia a favor del United, los últimos capítulos vienen mucho más peleados.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Manchester United vs. Aston Villa3-1Premier League
21/12/2025Aston Villa vs. Manchester United2-1Premier League
25/05/2025Manchester United vs. Aston Villa2-0Premier League
06/10/2024Aston Villa vs. Manchester United0-0Premier League
11/02/2024Aston Villa vs. Manchester United1-2Premier League
26/12/2023Manchester United vs. Aston Villa3-2Premier League
30/04/2023Manchester United vs. Aston Villa1-0Premier League
10/11/2022Manchester United vs. Aston Villa4-2League Cup
06/11/2022Aston Villa vs. Manchester United3-1Premier League
23/07/2022Manchester United vs. Aston Villa2-2Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

En síntesis

  • Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Aston Villa suma 12 puntos en el torneo.
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