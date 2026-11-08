Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

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Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace perdió 0-2 como visitante ante Tottenham. El conjunto marcha 19° con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Newcastle.

Liverpool viene de perder 0-1 como local ante Arsenal. El equipo ocupa el puesto 6 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Brighton.

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El historial entre Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace y Liverpool se enfrentaron 58 veces en los últimos años: 14 triunfos de Crystal Palace, 34 de Liverpool y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Liverpool vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 29/10/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 0-3 League Cup 27/09/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-1 Premier League 10/08/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-2 Community Shield 25/05/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 05/10/2024 Crystal Palace vs. Liverpool 0-1 Premier League 14/04/2024 Liverpool vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/12/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 1-2 Premier League 25/02/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 0-0 Premier League 15/08/2022 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis