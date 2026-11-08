Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League
Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace perdió 0-2 como visitante ante Tottenham. El conjunto marcha 19° con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Newcastle.

Liverpool viene de perder 0-1 como local ante Arsenal. El equipo ocupa el puesto 6 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Brighton.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace y Liverpool se enfrentaron 58 veces en los últimos años: 14 triunfos de Crystal Palace, 34 de Liverpool y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Liverpool vs. Crystal Palace3-1Premier League
29/10/2025Liverpool vs. Crystal Palace0-3League Cup
27/09/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-1Premier League
10/08/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-2Community Shield
25/05/2025Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League
05/10/2024Crystal Palace vs. Liverpool0-1Premier League
14/04/2024Liverpool vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/12/2023Crystal Palace vs. Liverpool1-2Premier League
25/02/2023Crystal Palace vs. Liverpool0-0Premier League
15/08/2022Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones