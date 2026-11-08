Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.
Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Crystal Palace perdió 0-2 como visitante ante Tottenham. El conjunto marcha 19° con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Newcastle.
Liverpool viene de perder 0-1 como local ante Arsenal. El equipo ocupa el puesto 6 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Brighton.
El historial entre Crystal Palace y Liverpool
Crystal Palace y Liverpool se enfrentaron 58 veces en los últimos años: 14 triunfos de Crystal Palace, 34 de Liverpool y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Liverpool vs. Crystal Palace
|3-1
|Premier League
|29/10/2025
|Liverpool vs. Crystal Palace
|0-3
|League Cup
|27/09/2025
|Crystal Palace vs. Liverpool
|2-1
|Premier League
|10/08/2025
|Crystal Palace vs. Liverpool
|2-2
|Community Shield
|25/05/2025
|Liverpool vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|05/10/2024
|Crystal Palace vs. Liverpool
|0-1
|Premier League
|14/04/2024
|Liverpool vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|09/12/2023
|Crystal Palace vs. Liverpool
|1-2
|Premier League
|25/02/2023
|Crystal Palace vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|15/08/2022
|Liverpool vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 15 puntos en el torneo.