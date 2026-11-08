Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se metió entre los mejores tres de la Premier League y lo hizo tumbando a Man City en su propia cancha. Ahora busca sostener ese nivel ante un Brentford que viene con confianza y no le regala nada a nadie.

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El duelo tiene algo de termómetro para Brighton: confirmar que la victoria ante el City fue un salto real y no un golpe aislado. Para Brentford es la chance de meterse en la pelea de arriba si logra dar el batacazo fuera de casa.

La actualidad de ambos equipos

Brighton llega con el envión de haber dejado en el camino al City, resultado que lo instaló en la tercera posición con 19 puntos en nueve fechos. Antes había caído con Liverpool, pero el equipo mostró que puede competir con cualquiera: la goleada por 5-0 a Crystal Palace unas fechas atrás ya había dejado una señal clara de que el funcionamiento está sólido en casa.

Brentford, séptimo con 14 unidades, viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest en su cancha, un resultado que corta una racha irregular. Antes había empatado con Hull y perdido ante Liverpool, así que el equipo alterna buenos y malos momentos pero no se cae del pelotón de mitad de tabla para arriba.

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El historial entre Brighton y Brentford

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Brighton, que ganó 15 de los 37 enfrentamientos por 12 de Brentford y 10 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los de casa en este partido. En los últimos cruces manda Brighton, que se impuso en los dos más recientes, aunque antes hubo una goleada de Brentford por 4-2 que recuerda que la historia reciente no es unilateral.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League 22/11/2025 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 19/04/2025 Brentford vs. Brighton 4-2 Premier League 27/12/2024 Brighton vs. Brentford 0-0 Premier League 03/04/2024 Brentford vs. Brighton 0-0 Premier League 06/12/2023 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 26/07/2023 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League Summer Series 01/04/2023 Brighton vs. Brentford 3-3 Premier League 14/10/2022 Brentford vs. Brighton 2-0 Premier League 26/07/2022 Brighton vs. Brentford 0-1 Club Friendlies

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis