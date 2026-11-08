Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se metió entre los mejores tres de la Premier League y lo hizo tumbando a Man City en su propia cancha. Ahora busca sostener ese nivel ante un Brentford que viene con confianza y no le regala nada a nadie.
El duelo tiene algo de termómetro para Brighton: confirmar que la victoria ante el City fue un salto real y no un golpe aislado. Para Brentford es la chance de meterse en la pelea de arriba si logra dar el batacazo fuera de casa.
La actualidad de ambos equipos
Brighton llega con el envión de haber dejado en el camino al City, resultado que lo instaló en la tercera posición con 19 puntos en nueve fechos. Antes había caído con Liverpool, pero el equipo mostró que puede competir con cualquiera: la goleada por 5-0 a Crystal Palace unas fechas atrás ya había dejado una señal clara de que el funcionamiento está sólido en casa.
Brentford, séptimo con 14 unidades, viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest en su cancha, un resultado que corta una racha irregular. Antes había empatado con Hull y perdido ante Liverpool, así que el equipo alterna buenos y malos momentos pero no se cae del pelotón de mitad de tabla para arriba.
El historial entre Brighton y Brentford
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Brighton, que ganó 15 de los 37 enfrentamientos por 12 de Brentford y 10 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los de casa en este partido. En los últimos cruces manda Brighton, que se impuso en los dos más recientes, aunque antes hubo una goleada de Brentford por 4-2 que recuerda que la historia reciente no es unilateral.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League
|22/11/2025
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|19/04/2025
|Brentford vs. Brighton
|4-2
|Premier League
|27/12/2024
|Brighton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|03/04/2024
|Brentford vs. Brighton
|0-0
|Premier League
|06/12/2023
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|26/07/2023
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League Summer Series
|01/04/2023
|Brighton vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|14/10/2022
|Brentford vs. Brighton
|2-0
|Premier League
|26/07/2022
|Brighton vs. Brentford
|0-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Brighton suma 19 puntos en el torneo.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.