Cristiano Ronaldo podría ser suspendido varios meses tras abandonar concentración de Portugal

Al abandonar la concentración en medio de la UEFA Nations League, Cristano Ronaldo podría ser sancionado por la Federación Portuguesa.

Cristiano Ronaldo atraviesa por momentos convulsos en la Selección de Portugal, detonados por su decisión intempestiva de romper filas y dejar la concentración del equipo. Sin embargo, este acto indisciplinario podría derivar en una severa suspensión de varios meses por parte del organismo rector de su país.

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El conflicto escaló luego de que el atacante presenciara la totalidad del cotejo frente a Noruega desde la banca de suplentes. La postura del cuerpo técnico causó una profunda molestia en el delantero de 41 años, fundamentada principalmente en el rompimiento de un pacto previo con el director técnico Jorge Jesus para ingresar en los últimos 30 minutos del partido.

Lejos de conciliar, el entrenador redobló su postura al declarar abiertamente que él “puede prometer lo que quiera“, dejando clara su jerarquía por encima de la figura del capitán luso. Esta confrontación provocó la fractura definitiva de la relación, derivando en la salida de Ronaldo del hotel de concentración en Dinamarca para trasladarse en vuelo privado con destino a Madrid.

Cristiano afronta una posible sanción

Ante este escenario, la Selección de Portugal encarará los compromisos restantes de la UEFA Nations League en esta Fecha FIFA sin su máximo referente, aunque el abandono de la delegación no quedará libre de consecuencias reglamentarias.

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El código de disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol establece estipulaciones estrictas para los seleccionados que abandonen sin autorización la concentración de la representación nacional. Bajo esta normativa, Cristiano Ronaldo podría enfrentar hasta seis meses de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el cuadro luso.

Adicionalmente, el reglamento contempla una sanción de carácter económico. De formalizarse el castigo, el “Comandante” quedaría marginado de las próximas dos convocatorias de Fecha FIFA con Portugal, perdiéndose la ventana de noviembre donde se define el cierre de la fase de grupos de la Nations League, así como los duelos de marzo donde el equipo competiría en unos eventuales cuartos de final.

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En síntesis