Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela por qué no asistió al funeral de Diogo Jota

Piers Morgan publicó la segunda parte de la entrevista con CR7 y el portugués le puso fin al misterio sobre su ausencia en el mortuorio de su excompañero.

Por Leandro Barraza

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en el funeral de Diogo Jota
El fallecimiento de Diogo Jota fue uno de los acontecimientos más estremecedores del año. La figura de Liverpool y la Selección de Portugal perdió la vida en julio luego de un accidente automovilístico junto a su hermano, Andrés Silva, y los homenajes se hicieron presentes en distintos estadios alrededor del mundo.

Estrellas del deporte como Virgil van Dijk o Rúben Dias asistieron al funeral, pero una figura que brilló por su ausencia fue Cristiano Ronaldo, capitán del seleccionado luso. Ahora bien, este jueves 6 de noviembre se publicó la segunda parte de la entrevista de CR7 con Piers Morgan y el delantero de Al-Nassr reveló por qué no estuvo presente en el entierro.

La razón por la cual Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo se abrió con el periodista británico y le puso fin al misterio de su ausencia en el funeral de Diogo Jota: Desde la muerte de mi padre, nunca he vuelto a un cementerio. No necesito estar frente a las cámaras. Estaba pensando en su familia. Sabes mi reputación, dondequiera que vaya es un circo. No quería ese tipo de atención.

Además, el máximo goleador de la historia confesó que lloró mucho cuando se enteró de la fatídica noticia. “Era uno de nosotros”, sostuvo. Cabe recordar que juntos ganaron la UEFA Nations League de 2019 y 2025 con la Selección de Portugal.

En la misma línea, Ronaldo reveló cómo es su relación con sus compañeros de equipo: “No tengo amigos del fútbol que vengan a cenar o almorzar a casa. Cuando me refiero a amigos, para mi es una palabra diferente. En el fútbol he tenido buena relación con mis compañeros, pero no son amigos.
Pero amigos, para mi es una palabra muy, muy, muy profunda.

Cristiano Ronaldo anuncia la fecha más esperada de su vida: su casamiento con Georgina

En síntesis

  • El jugador del Liverpool, Diogo Jota, falleció en julio tras un accidente automovilístico junto a su hermano Andrés Silva.
  • Cristiano Ronaldo reveló en entrevista con Piers Morgan el 6 de noviembre la razón de su ausencia en el funeral.
  • Jota y Ronaldo ganaron juntos la UEFA Nations League con Portugal en 2019 y 2025.
