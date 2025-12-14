Es tendencia:
El grosero error de Luis García en el gol de Fernando Gorriaran de Tigres ante Toluca

El arquero que tuvo una oportunidad ante los felinos, falló en el gol que amplió el marcador para el equipo de Guido Pizarro.

Grave error de Luis García ante Tigres.
Grave error de Luis García ante Tigres.

Tigres amplió su ventaja en la final ante Toluca gracias a un nuevo error defensivo que encendió la polémica. Tras un tiro libre muy peligroso ejecutado por André-Pierre Gignac, la pelota se desvió levemente en Fernando Gorriaran y terminó descolocando por completo al arquero Luis García, quien reaccionó tarde y no logró evitar el gol que puso el 2-0 para los felinos.

La jugada tomó aún más relevancia porque Luis García fue titular en lugar de Hugo González, señalado por su fallo en la final de ida. Sin embargo, el cambio no dio resultados y Tigres aprovechó la situación para encaminar una ventaja clave en la serie, dejando a Toluca contra las cuerdas y con la obligación de una remontada épica.

Los Diablos Rojos se están quedando sin oportunidades de conseguir el bicampeonato ante su afición en el Nemesio Díez, aunque todavía tienen un largo tiempo para tratar de dar vuelta el marcador o al menos llevar el partido al tiempo extra.

¿Cuánto goles le faltan a Toluca para ser campeón?

Toluca necesita dos goles para mantener vivo el sueño del título en la final del Apertura 2025. Si el equipo escarlata logra imponerse por 2-0 en el tiempo reglamentario, igualará el marcador global y forzará la definición a los tiempos extra, donde buscará aprovechar el envión anímico y el apoyo de su afición en el Nemesio Díez.

En cambio, si los Diablos Rojos consiguen tres goles o más de diferencia, se consagrarán campeones de la Liga MX de manera directa y volverán a levantar el trofeo. Si Toluca no alcanza ninguno de estos escenarios, Tigres hará valer la ventaja obtenida en la ida y se proclamará nuevamente campeón del futbol mexicano.

