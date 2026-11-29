Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y necesita cortar una racha de empates que ya empieza a pesar en la tabla. Enfrente aparece un Bournemouth que llega lanzado y con hambre de seguir prendido a la pelea de arriba.
La diferencia de momento entre los dos es notoria y eso le agrega morbo a un partido que en el papel luce parejo solo por historia reciente de enfrentamientos.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham acumula tres empates al hilo, todos 1-1, y esa estadística resume bastante bien su presente: un equipo que no se desarma pero tampoco encuentra la manera de cerrar los partidos. Está 17° con 11 puntos en 11 fechas, una posición incómoda que lo obliga a reaccionar antes de que la tabla se le complique más.
Bournemouth llega de otra manera. Ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo un 2-0 ante Nottingham Forest, y esa efectividad lo tiene cómodo en la séptima posición con 18 unidades. El equipo visitante suma de a tres con regularidad y se perfila como uno de los candidatos a meterse en la pelea por los puestos europeos si sostiene este nivel.
El historial entre Fulham y Bournemouth
El historial reciente le sonríe claramente a Bournemouth, que ganó 11 de los 21 cruces contra solo 3 victorias de Fulham y 7 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 35 contra 19 a su favor en todo el historial.
En los últimos encuentros la tendencia se mantuvo firme. Bournemouth ganó el más reciente por 1-0 y también se impuso 3-1 en la visita anterior a Craven Cottage, una muestra de que a Fulham le ha costado sostenerle el ritmo en el cara a cara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|Fulham vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|03/10/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|3-1
|Premier League
|14/04/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|29/12/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|10/02/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|3-1
|Premier League
|26/12/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|01/04/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|15/10/2022
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|23/04/2022
|Bournemouth vs. Fulham
|1-1
|Championship
|03/12/2021
|Fulham vs. Bournemouth
|1-1
|Championship
Horario del partido
- México: 08:05 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Fulham suma 11 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 18 puntos tras vencer a Nottingham Forest, Ipswich Town y Leeds.