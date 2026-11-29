Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y necesita cortar una racha de empates que ya empieza a pesar en la tabla. Enfrente aparece un Bournemouth que llega lanzado y con hambre de seguir prendido a la pelea de arriba.

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La diferencia de momento entre los dos es notoria y eso le agrega morbo a un partido que en el papel luce parejo solo por historia reciente de enfrentamientos.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham acumula tres empates al hilo, todos 1-1, y esa estadística resume bastante bien su presente: un equipo que no se desarma pero tampoco encuentra la manera de cerrar los partidos. Está 17° con 11 puntos en 11 fechas, una posición incómoda que lo obliga a reaccionar antes de que la tabla se le complique más.

Bournemouth llega de otra manera. Ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo un 2-0 ante Nottingham Forest, y esa efectividad lo tiene cómodo en la séptima posición con 18 unidades. El equipo visitante suma de a tres con regularidad y se perfila como uno de los candidatos a meterse en la pelea por los puestos europeos si sostiene este nivel.

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El historial entre Fulham y Bournemouth

El historial reciente le sonríe claramente a Bournemouth, que ganó 11 de los 21 cruces contra solo 3 victorias de Fulham y 7 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 35 contra 19 a su favor en todo el historial.

En los últimos encuentros la tendencia se mantuvo firme. Bournemouth ganó el más reciente por 1-0 y también se impuso 3-1 en la visita anterior a Craven Cottage, una muestra de que a Fulham le ha costado sostenerle el ritmo en el cara a cara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Fulham vs. Bournemouth 0-1 Premier League 03/10/2025 Bournemouth vs. Fulham 3-1 Premier League 14/04/2025 Bournemouth vs. Fulham 1-0 Premier League 29/12/2024 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 10/02/2024 Fulham vs. Bournemouth 3-1 Premier League 26/12/2023 Bournemouth vs. Fulham 3-0 Premier League 01/04/2023 Bournemouth vs. Fulham 2-1 Premier League 15/10/2022 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 23/04/2022 Bournemouth vs. Fulham 1-1 Championship 03/12/2021 Fulham vs. Bournemouth 1-1 Championship

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Horario del partido

México: 08:05 hs

Por dónde ver el partido

México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis