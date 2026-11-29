Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton es segundo y tiene la chance de meter presión en la pelea de arriba, pero llega de tropezar justo cuando más necesitaba sostener el envión. Newcastle, mientras tanto, viaja con la urgencia de un equipo que no termina de despegar en la tabla.

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Para los locales es una oportunidad de retomar el rumbo antes de que la cima se le escape; para la visita, una chance de cortar una racha floja que lo tiene lejos de donde se imaginaba.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton venía con una campaña sólida, pero el traspié 0-2 ante Hull le cortó el buen momento justo antes de este partido. Antes de esa caída había mostrado solidez, con triunfos ante Brentford y una visita incómoda a Man City que resolvió a su favor. Con 22 puntos en 11 fechas y el segundo lugar en juego, necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la parte alta.

Newcastle no logra despegar: viene de empatar 2-2 de local ante Arsenal, después de otro empate ante Fulham y una derrota frente a Everton que lo dejó cómodo en la mitad de tabla. Son tres partidos sin ganar y la diferencia con los puestos importantes empieza a pesar. Con 13 puntos y la 13ª posición, cada resultado afuera se vuelve más urgente de lo habitual.

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El historial entre Brighton y Newcastle

El historial entre ambos favorece claramente al Brighton, que ganó 10 de los 24 enfrentamientos frente a los 6 del Newcastle, con 8 empates en el medio. También saca ventaja en la diferencia de goles, 28 contra 22. Sin embargo, el antecedente más reciente fue para el Newcastle, que se impuso 3-1 en el último cruce entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Newcastle vs. Brighton 3-1 Premier League 18/10/2025 Brighton vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/05/2025 Brighton vs. Newcastle 1-1 Premier League 02/03/2025 Newcastle vs. Brighton 1-2 FA Cup 19/10/2024 Newcastle vs. Brighton 0-1 Premier League 11/05/2024 Newcastle vs. Brighton 1-1 Premier League 02/09/2023 Brighton vs. Newcastle 3-1 Premier League 28/07/2023 Brighton vs. Newcastle 1-2 Premier League Summer Series 18/05/2023 Newcastle vs. Brighton 4-1 Premier League 13/08/2022 Brighton vs. Newcastle 0-0 Premier League

Horario del partido

México: 08:05 hs

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Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis