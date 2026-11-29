Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton es segundo y tiene la chance de meter presión en la pelea de arriba, pero llega de tropezar justo cuando más necesitaba sostener el envión. Newcastle, mientras tanto, viaja con la urgencia de un equipo que no termina de despegar en la tabla.
Para los locales es una oportunidad de retomar el rumbo antes de que la cima se le escape; para la visita, una chance de cortar una racha floja que lo tiene lejos de donde se imaginaba.
La actualidad de ambos equipos
El Brighton venía con una campaña sólida, pero el traspié 0-2 ante Hull le cortó el buen momento justo antes de este partido. Antes de esa caída había mostrado solidez, con triunfos ante Brentford y una visita incómoda a Man City que resolvió a su favor. Con 22 puntos en 11 fechas y el segundo lugar en juego, necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la parte alta.
Newcastle no logra despegar: viene de empatar 2-2 de local ante Arsenal, después de otro empate ante Fulham y una derrota frente a Everton que lo dejó cómodo en la mitad de tabla. Son tres partidos sin ganar y la diferencia con los puestos importantes empieza a pesar. Con 13 puntos y la 13ª posición, cada resultado afuera se vuelve más urgente de lo habitual.
El historial entre Brighton y Newcastle
El historial entre ambos favorece claramente al Brighton, que ganó 10 de los 24 enfrentamientos frente a los 6 del Newcastle, con 8 empates en el medio. También saca ventaja en la diferencia de goles, 28 contra 22. Sin embargo, el antecedente más reciente fue para el Newcastle, que se impuso 3-1 en el último cruce entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2026
|Newcastle vs. Brighton
|3-1
|Premier League
|18/10/2025
|Brighton vs. Newcastle
|2-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brighton vs. Newcastle
|1-1
|Premier League
|02/03/2025
|Newcastle vs. Brighton
|1-2
|FA Cup
|19/10/2024
|Newcastle vs. Brighton
|0-1
|Premier League
|11/05/2024
|Newcastle vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|02/09/2023
|Brighton vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|28/07/2023
|Brighton vs. Newcastle
|1-2
|Premier League Summer Series
|18/05/2023
|Newcastle vs. Brighton
|4-1
|Premier League
|13/08/2022
|Brighton vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México: 08:05 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Brighton suma 22 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 13 puntos en el torneo.