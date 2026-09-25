Islas Feroe vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 26 de septiembre, Islas Feroe y Kazajistán se cruzan por la Liga de Naciones en un duelo entre selecciones que no suelen estar en el centro de la escena pero que se toman cada partido como una final chica.

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No hay grandes títulos en juego, pero sí puntos que pesan en el ranking de la competición y en el orgullo de dos federaciones que buscan hacerse un lugar en el fútbol europeo.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega a este partido con la ilusión de seguir sumando de local, algo que en los últimos años se convirtió en su principal fortaleza dentro de la Liga de Naciones. El equipo isleño sabe que estos duelos son la mejor vidriera para mostrar el crecimiento que viene teniendo el fútbol local en los últimos torneos.

Kazajistán, por su parte, llega con la necesidad de mejorar su rendimiento como visitante, algo que históricamente le costó en este tipo de competiciones. El equipo centroasiático apuesta a un buen resultado afuera para meterse de lleno en la pelea de su grupo.

El historial entre Islas Feroe y Kazajistán

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron cinco veces y Islas Feroe se quedó con tres victorias, mientras que Kazajistán ganó una y hubo un empate. En materia de goles, los feroeses convirtieron ocho tantos por los seis de los kazajos, una diferencia mínima que refleja lo ajustado que fueron casi todos los cruces.

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El duelo más reciente terminó con un ajustado 1-0, una constante en varios de los antecedentes entre estas dos selecciones, que rara vez se sacaron ventajas amplias en el marcador.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis