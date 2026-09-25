¿Por qué no juega Thibaut Courtois en Italia vs. Bélgica por la Naitons League 2026-27?

El portero del Real Madrid no será opción para su entrenador de cara a la competición internacional por una decisión propia.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, Bélgica visita a Italia en el Estadio Olímpico de Roma por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en busca de tres puntos importantes para comenzar el torneo de la mejor manera.

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El equipo belga quiere darle continuidad al proyecto después de haber tenido un buen Mundial, aunque ahora afrontará esta nueva etapa con otro entrenador. Mark van Bommel asumió el cargo tras la salida de Rudi García, por lo que el seleccionado comienza un nuevo ciclo con varios desafíos por delante.

Sin embargo, Bélgica no contará con una de sus grandes figuras para este encuentro. Thibaut Courtois decidió no disputar toda la campaña de la Nations League y, por lo tanto, no estará bajo los tres palos ante Italia. El arquero explicó los motivos de su decisión y dejó en claro que también quiere recuperar su lugar como número uno.

Thibaut Courtois explicó por qué no jugará la Nations League

“He tomado la decisión de no disputar toda la campaña de la Nations League con los ‘Diablos Rojos’. Salvo que el seleccionador tenga problemas por lesiones, en cuyo caso podría ser convocado excepcionalmente”, declaró Thibaut Courtois en primer lugar.

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“Si el portero que disputa la Liga de Naciones convence, Van Bommel podría seguir con él. Pero quiero luchar por mi puesto. Quiero demostrar que vuelvo a ser el número uno”, agregó el portero del Real Madrid.

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