Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Luxemburgo por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria recibe el sábado 26 de septiembre a Luxemburgo con la etiqueta de favorito bien puesta, en un duelo de la Liga de Naciones donde la historia le sonríe de manera abrumadora.

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Son tres puntos que pesan en la tabla de grupo, más allá de que el papel indica una diferencia amplia entre ambos seleccionados.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega a este partido como el elegido para quedarse con los tres puntos y necesita reafirmar esa condición en su propia casa. El equipo sabe que en la Liga de Naciones cada resultado cuenta para la clasificación de grupo y no quiere dejar puntos en el camino ante un rival al que históricamente le costó poco.

Luxemburgo, por su parte, llega con la idea de competir y sumar experiencia en el torneo, consciente de que enfrenta a un rival que rara vez le dio problemas serios en el pasado. Para el equipo visitante, cada partido de esta Liga de Naciones es una chance de crecer futbolísticamente, más allá de que las estadísticas históricas no lo favorezcan.

El historial entre Bulgaria y Luxemburgo

El historial entre ambos es prácticamente unilateral: de los 17 enfrentamientos, Bulgaria se quedó con 14 victorias, no perdió ninguna y empataron en 3 ocasiones. La diferencia de gol también habla por sí sola, 40 tantos a favor de los búlgaros contra apenas 9 de Luxemburgo.

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En los cruces más recientes esa tendencia se mantuvo. Bulgaria ganó el último antecedente de 2024 y en el anterior el resultado fue empate sin goles, mientras que en 2022 también terminaron igualados. Luxemburgo nunca pudo quebrar esa historia a su favor.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1997 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis