Deportivo La Coruña vs. Real Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el Trofeo Teresa Herrera

Repasa la información exacta sobre uno de los últimos encuentros de preparación antes del inicio de la temporada.

La pretemporada de los equipos de Europa avanza a paso firme y este miércoles será el turno de una nueva presentación del Real Madrid. La Casa Blanca se medirá con el Deportivo La Coruña con el Trofeo Teresa Herrera en juego, aunque todo está enmarcado en un rótulo amistoso y con tintes de preparación.

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El inicio del encuentro está previsto para las 13:00hs de México y podrá ser sintonizado mediante Disney+ en toda Latinoamérica. En España podrá ser seguido a través de Real Madrid TV, TVE La 1, TV Galicia, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

Respecto a las alineaciones, se confirmó que Vinícius Jr. será titular. El brasileño tendrá su primera aparición estelar en el nuevo año deportivo tras unas semanas de vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo. Por el lado del Depor, se destaca la presencia de Pierre-Emerick Aubameyang, el histórico delantero que llegó a Riazor como la gran incorporación del semestre que lo tendrá en Primera División tras ocho años en Segunda.

Alineación de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña

Andriy Lunin

Denzel Dumfries

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Eduardo Camavinga

Brahim Díaz

Arda Güler

Bernardo Silva

Vinícius Júnior

Endrick

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Alineación del Deportivo La Coruña vs. Real Madrid

Leo Román

Ximo Navarro

Noubi

Bright Ede

Angeliño

Noé

Amatucci

Mario Soriano

Luismi Cruz

Nsongo Bil

Pierre-Emerick Aubameyang

En síntesis