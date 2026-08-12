Deportivo La Coruña vs. Real Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el Trofeo Teresa Herrera

La pretemporada de los equipos de Europa avanza a paso firme y este miércoles será el turno de una nueva presentación del Real Madrid. La Casa Blanca se medirá con el Deportivo La Coruña con el Trofeo Teresa Herrera en juego, aunque todo está enmarcado en un rótulo amistoso y con tintes de preparación.
El inicio del encuentro está previsto para las 13:00hs de México y podrá ser sintonizado mediante Disney+ en toda Latinoamérica. En España podrá ser seguido a través de Real Madrid TV, TVE La 1, TV Galicia, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.
Respecto a las alineaciones, se confirmó que Vinícius Jr. será titular. El brasileño tendrá su primera aparición estelar en el nuevo año deportivo tras unas semanas de vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo. Por el lado del Depor, se destaca la presencia de Pierre-Emerick Aubameyang, el histórico delantero que llegó a Riazor como la gran incorporación del semestre que lo tendrá en Primera División tras ocho años en Segunda.
Alineación de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña
- Andriy Lunin
- Denzel Dumfries
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Eduardo Camavinga
- Brahim Díaz
- Arda Güler
- Bernardo Silva
- Vinícius Júnior
- Endrick
Alineación del Deportivo La Coruña vs. Real Madrid
- Leo Román
- Ximo Navarro
- Noubi
- Bright Ede
- Angeliño
- Noé
- Amatucci
- Mario Soriano
- Luismi Cruz
- Nsongo Bil
- Pierre-Emerick Aubameyang
En síntesis
- Real Madrid enfrentará al Deportivo La Coruña este miércoles por el Trofeo Teresa Herrera.
- El extremo brasileño Vinícius Jr. perfila como titular en la alineación del Real Madrid.
- El delantero Pierre-Emerick Aubameyang se destaca como la gran incorporación del Deportivo La Coruña.