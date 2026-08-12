Dónde ver en vivo el PSG vs Aston Villas hoy

Conoce dónde se transmitirá el partido de este miércoles por la Supercopa de Europa entre el París Saint Germain y el Aston Villa.

PSG y Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto por el partido correspondiente a la gran final de la Supercopa de la UEFA 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, y comienza a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México).

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Este partido se disputa debido a que el París Saint-Germain se coronó campeón de la pasada edición de la UEFA Champions League, mientras que el Aston Villa llega tras levantar el título de la UEFA Europa League. Ambos equipos buscan iniciar la temporada europea 2026-2027 sumando el primer trofeo internacional a sus respectivas vitrinas.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre PSG y Aston Villa de este miércoles 12 de agosto por la Supercopa de Europa se puede ver en México a través de TNT Sports en la TV de paga o por HBO Max como plataforma de streaming.

México: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: TUDN, Univisión y ViX

TUDN, Univisión y ViX España: Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto francés, el PSG llega a esta cita con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo tras su reciente éxito alcanzado en la máxima competición del continente. El cuadro parisino sabe que ganar la Supercopa es el escenario ideal para reafirmar su dominio europeo y saldrá con todo su arsenal ofensivo para asegurar el título.

Por su parte, el Aston Villa quiere seguir haciendo historia. Tras una temporada histórica coronada con el campeonato de la Europa League, el equipo inglés de Birmingham busca dar la campanada en territorio austriaco, demostrando que está a la altura de la élite de Europa y buscando consagrarse como el supercampeón absoluto.

En síntesis

PSG y Aston Villa disputan la final de la Supercopa de Europa en Austria.

disputan la final de la Supercopa de Europa en Austria. El encuentro inicia a las 13:00 horas del 12 de agosto (CDMX).

del (CDMX). La transmisión en México será por TNT Sports y HBO Max.