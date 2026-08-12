¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026

Este miércoles desde las 13:00hs del Centro de México se medirán París Saint-Germain y Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa que pondrá frente a frente al campeón de la UEFA Champions League y de la Europa League. A continuación, repasa la información más destacada sobre quiénes serán los 22 protagonistas que saldrán al campo de juego en Austria.
Por el lado del París Saint-Germain, el bicampeón de la UEFA Champions League no llega en las mejores condiciones. En la rueda de prensa previa, el entrenador Español Luis Henrique expresó su malestar por la tardía llegada de sus mayores figuras, quienes estuvieron en su mayoría de vacaciones por haber participado de la Copa del Mundo.
En el caso del Aston Villa, esto se ve reflejado en la ausencia del portero argentino Emiliano Martínez, quien aún no se encuentra a disposición de jugar, y del delantero Ollie Watkins. En ese sentido, sus lugares bajo los tres palos y en el último tercio del campo serán ocupados por Marco Bizot y Tammy Abraham, respectivamente.
Alineación de PSG vs. Aston Villa
- Matvey Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- William Pacho
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Warren Zaire-Emery
- Désiré Doué
- Kvicha Kvaratskhelia
- Akliouche
Alineación de Aston Villa vs. PSG
- Marco Bizot
- Matty Cash
- Victor Lindelof
- Pau Torres
- Ian Maatsen
- Emiliano Buendía
- Boubacar Kamara
- Joao Gomes
- John McGinn
- Madjo
- Hemmings
En síntesis
- París Saint-Germain y Aston Villa disputarán la final de la Supercopa de Europa este miércoles.
- Marco Bizot y Tammy Abraham sustituirán a Emiliano Martínez y Ollie Watkins en Aston Villa.
- El partido se transmitirá este miércoles desde las 13:00hs del Centro de México.