¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026

Este miércoles desde las 13:00hs del Centro de México se medirán París Saint-Germain y Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa que pondrá frente a frente al campeón de la UEFA Champions League y de la Europa League. A continuación, repasa la información más destacada sobre quiénes serán los 22 protagonistas que saldrán al campo de juego en Austria.

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Por el lado del París Saint-Germain, el bicampeón de la UEFA Champions League no llega en las mejores condiciones. En la rueda de prensa previa, el entrenador Español Luis Henrique expresó su malestar por la tardía llegada de sus mayores figuras, quienes estuvieron en su mayoría de vacaciones por haber participado de la Copa del Mundo.

En el caso del Aston Villa, esto se ve reflejado en la ausencia del portero argentino Emiliano Martínez, quien aún no se encuentra a disposición de jugar, y del delantero Ollie Watkins. En ese sentido, sus lugares bajo los tres palos y en el último tercio del campo serán ocupados por Marco Bizot y Tammy Abraham, respectivamente.

Alineación de PSG vs. Aston Villa

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Marquinhos

William Pacho

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Warren Zaire-Emery

Désiré Doué

Kvicha Kvaratskhelia

Akliouche

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Alineación de Aston Villa vs. PSG

Marco Bizot

Matty Cash

Victor Lindelof

Pau Torres

Ian Maatsen

Emiliano Buendía

Boubacar Kamara

Joao Gomes

John McGinn

Madjo

Hemmings

En síntesis