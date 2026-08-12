¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026

El equipo Esmeralda visita el Nu Stadium de Florida por la última jornada de la fase de grupos.

León disputa este miércoles su tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 ante el Inter Miami de Lionel Messi. El conjunto Esmeralda ganó sus primeros dos partidos y buscará un buen resultado en el Nu Stadium para abrochar su clasificación a los cuartos de final.

Publicidad

La principal duda alrededor de este partido tiene que ver con la presencia de Messi en la franquicia de la MLS. Sin embargo, el astro argentino no sumará minutos esta tarde debido a que acaba de regresar de velar a su padre, Jorge Messi, en Argentina.

Lionel Messi es el goleador histórico de la Leagues Cup (Getty Images)

Alineación probable de Inter Miami

Rocco Ríos Novo

Fray

Fricio Caicedo

Micael

Noah Allen

Telasco Segovia

Casemiro

Rodrigo De Paul

Bright

Luis Suárez

Daniel Pinter

Publicidad

Alineación probable del Club León

Oscar García

Sebastián Vegas

Juan Guevara

Jhohan Romaña

Iván Moreno

Sebastian Santos

Iván Rodríguez

Daniel Arcila

Fernando Beltran

Rodrigo Echeverría

Jordi Cortizo

Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026