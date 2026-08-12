¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026

León disputa este miércoles su tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 ante el Inter Miami de Lionel Messi. El conjunto Esmeralda ganó sus primeros dos partidos y buscará un buen resultado en el Nu Stadium para abrochar su clasificación a los cuartos de final.
La principal duda alrededor de este partido tiene que ver con la presencia de Messi en la franquicia de la MLS. Sin embargo, el astro argentino no sumará minutos esta tarde debido a que acaba de regresar de velar a su padre, Jorge Messi, en Argentina.
Lionel Messi es el goleador histórico de la Leagues Cup (Getty Images)
Alineación probable de Inter Miami
- Rocco Ríos Novo
- Fray
- Fricio Caicedo
- Micael
- Noah Allen
- Telasco Segovia
- Casemiro
- Rodrigo De Paul
- Bright
- Luis Suárez
- Daniel Pinter
Alineación probable del Club León
- Oscar García
- Sebastián Vegas
- Juan Guevara
- Jhohan Romaña
- Iván Moreno
- Sebastian Santos
- Iván Rodríguez
- Daniel Arcila
- Fernando Beltran
- Rodrigo Echeverría
- Jordi Cortizo