El colombiano debutó con gol en el cuadro azulcrema y se conocieron las condiciones reales del acuerdo.

Cuando un jugador de futbol se pone por primera vez la camiseta de su nuevo equipo, todos sueñan con debutar como lo hizo Oscar Perea en el Club América. El atacante colombiano se estrenó oficialmente en el conjunto azulcrema y lo hizo con un gol, en el último compromiso de la institución en Leagues Cup.

Publicidad

El desequilibrante delantero ingresó a los 82 minutos y anotó… ¡a los 88′! en el juego entre América y Portland Timbers, mostrando primeras credenciales de lo que puede dar. Oscar Perea se fue mano a mano contra el portero y definió con clase abajo a un costado para vencer la resistencia del rival y liquidar la historia en Estados Unidos.

Luego de su primer gol en el Club América, se supo cuánto le costó verdaderamente el fichaje del extremo a la institución, con condiciones diferentes a las trascendidas. Inicialmente, se había mencionado que Oscar Perea llegaba en calidad de cedido con opción a compra; sin embargo, la operación no habría sido de ese modo.

El festejo de Perea tras su primer gol [Foto: América]

Publicidad

Según dio a conocer Pipe Sierra, el periodista más informado del mercado de jugadores colombianos, las ‘Águilas’ adquirieron su ficha en forma definitiva al Racing de Estrasburgo. Así, el América se queda con los derechos económicos y federativos del jugador, asegurándose su continuidad en el equipo a largo plazo y no solo por una temporada.

Por otra parte, de acuerdo a lo agregado por Bolavip Colombia, el valor de traspaso sería de 5 millones de dólares, precio que habrían arreglado con el su equipo de origen. El Club América realizó una apuesta importante en torno a lo económico y en lo deportivo, esperando que le brinde los frutos que alguna vez le dio sumar a Brian Rodríguez.

En primer lugar, el objetivo de la directiva es que Oscar Perea ayude a Guillermo Almada a cumplir los objetivos y volver a ganar un título como lo demanda el más grande de México. No obstante, con apenas 20 años de edad, la intención de club y jugador es que en el futuro sea re-vendido a Europa por una cifra conveniente para las dos partes.

Publicidad

Respecto a las incorporaciones del mercado del club de la Liga MX, en la institución todavía están buscando tres refuerzos más para jerarquizar la plantilla azulcrema. Además de negociar por Jamilton Campaz, la idea es poder sumar un defensor y un volante más, y que el entrenador tenga suficientes variantes para armar sus equipos.

Oscar Perea convirtió ante Portland su primer gol con el Club América: