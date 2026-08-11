Como si la eliminación en la Leagues Cup y la derrota por penales ante Columbus Crew no fueren suficientes, Pumas UNAM recibió otra noticia terrible en la noche del martes. El diagnóstico que muchos temían en Ciudad Universitaria pero que intentaron no imaginar durante los últimos días finalmente se confirmó y tendrán una baja importante.

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Hace instantes, desde la institución dieron a conocer oficialmente que Sebastián Córdova sufrió la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Las imágenes de dolor de su salida del campo en el partido previo indicaban una posible lesión severa del futbolista, pero hasta no confirmarse los estudios, frenaban el pesimismo.

Con este parte médico confirmado de manera pública por Pumas UNAM, el jugador se perderá lo que resta de la temporada 2026 junto al equipo de Esteban Solari. Es cierto, los ‘Felinos’ ya no jugarán la Leagues Cup, pero sí buscarán pelear el Apertura 2026 y el mediocampista ofensivo no podrá ser parte de la campaña de este semestre.

Córdova no jugará con Pumas hasta 2027 [Foto: Getty]

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En base a lo reportado por el Club Universidad Nacional, Fabrizio Domínguez Castilla, periodista auriazul, agregó que la recuperación le demandará entre 8 y 9 meses. De esta manera, Sebastián Córdova podría recién volver a pisar un campo de juego en abril del año próximo, si todo sale bien. Una ausencia clave para los objetivos de la institución.

Tras los primeros análisis médicos en Estados Unidos, el mediocentro había sido enviado de vuelta a México para someterse a nuevas pruebas más definitorias. Allí se confirmó el escenario y en los próximos días será sometido a intervención quirúrgica. Luego, comenzará una larga rehabilitación en el predio mientras sus compañeros luchan por la Liga MX.

Para Pumas, la desafortunada noticia de Sebastián Córdova cae como un baldazo de agua fría no solo por la empatía con el jugador, sino porque se trataba de uno de los fichajes de verano. Ahora, internamente la directiva deberá evaluar si sale o no nuevamente al mercado a buscar un reemplazo de sus características para suplir su ausencia de largo plazo.