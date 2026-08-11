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Leagues Cup

Así está la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el triunfo de Tigres y la derrota de Pumas

Repasa todo lo que dejó la agenda futbolera del martes en el evento deportivo del momento.

Tigres ganó en sus penales, Pumas no pudo.
© ImagoTigres ganó en sus penales, Pumas no pudo.

¡Qué tarde-noche hemos tenido! Este martes 11 de agosto se dio comienzo a la jornada 3 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026, con seis apasionantes enfrentamientos. Cada uno de ellos ha modificado la escena rumbo a la disputa por los cupos de clasificación a cuartos de final, y a continuación desglosamos lo más destacado.

Entre lo más importante que ha dejado este día de cruces entre mexicanos y estadounidenses, se imponen el triunfo de Tigres por penales y la derrota de Pumas por penales. Mientras que los de Nuevo León pudieron sumar el punto extra en casa, los de CU asentaron su irregular momento y no pudieron imponerse ni en su despedida.

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Todos los resultados del martes en la Leagues Cup 2026:

Estos han sido los marcadores finales de los seis partidos que han tenido lugar durante la programación de hoy en la competencia internacional:

Columbus Crew 1(3)-(2)1 Pumas:
Goles: Karumanchi (C) y Angulo (P).

Cincinnati 1-2 Atlas:
Goles: Evander (C), Monzón y Serrato (A).

Minnesota United 3-1 Atlante:
Goles: Pereyra x2 y González (M), Quirós (A).

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Clasificados y eliminados de la Leagues Cup 2026: club por club rumbo a cuartos de final

Charlotte 0-1 Pachuca:
Goles: Alan Bautista (P).

Real Salt Lake 3-0 FC Juárez:
Goles: Guilavogui, Solans y Rodrigues (R).

Tigres 1(5)-(4)1 Vancouver Whitecaps:
Goles: Aguirre (T) y Sabbi (V).

Pumas se marchó con todas caras largas [Foto: Imago]

Pumas se marchó con todas caras largas [Foto: Imago]

¿Quiénes son los líderes de cada tabla de la Leagues Cup 2026?

En el caso de la zona de México, el Club América continúa ocupando el primer lugar del grupo luego de los resultados de este martes. Las ‘Águilas’ observan todo en la cima con 6 puntos, seguidos por detrás por Cruz Azul, León y FC Juárez, los otros tres que están calificando por ahora.

En el caso de la zona de Estados Unidos, Real Salt Lake escaló a la primera colocación del grupo al cabo del desarrollo de la jornada de hoy. Los ‘Claret and Cobalt’ marchan en lo más alto con 8 puntos, escoltados por Columbus Crew, Austin FC y Chicago Fire, que completan el Top.

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La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el martes:

Martín Zajic
Martín Zajic
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