Dinamarca vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Dinamarca y Gales llegan golpeados a este domingo 27 de septiembre, los dos con derrota en el arranque de la Liga de Naciones y con la necesidad de reaccionar cuanto antes.
Ninguno sumó en la primera fecha, así que el que gane toma aire en la tabla y el que pierde queda contra las cuerdas en la pelea por el ascenso de categoría.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca cayó 2-3 de visitante ante Noruega en un partido que tuvo de todo y que la dejó sin puntos en el arranque. El equipo es favorito para este domingo, pero necesita corregir lo que mostró puertas para adentro si quiere quedarse con los tres puntos.
Gales tampoco pudo en su debut: perdió 0-1 como visitante frente a Portugal y todavía no encontró el gol en el torneo. Llega con la obligación de mostrar una cara distinta si no quiere complicarse desde temprano en la tabla.
El historial entre Dinamarca y Gales
El historial entre ambos favorece claramente a Dinamarca, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos disputados por 4 de Gales, sin empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es amplia: 16 a 9 a favor de los daneses.
En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo: Dinamarca se impuso con claridad en 2021 por 4-0 y también se llevó el duelo de 2018, aunque antes Gales había logrado un triunfo importante como visitante en 2008.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/12/1965
|Gales vs. Dinamarca
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Dinamarca suma 0 puntos en el torneo.
- Gales suma 0 puntos en el torneo.