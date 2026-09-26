¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Inglaterra vs. España por la UEFA Nations League 2026-27

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España visita a Inglaterra por el primer partido de la Fecha FIFA para ambas selecciones y por la primera jornada de los grupos de la Nations League 2025-26. La Roja tendrá una dura prueba como visitante ante el conjunto inglés.
España llega motivada, ya que hace poco más de dos meses se consagró campeona del mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un gran momento y llega como la mejor selección de la actualidad.
Los locales, por su parte, también enfrentaron a Argentina en su último encuentro, en las semifinales del Mundial 2026, aunque terminaron perdiendo 2-1. Ahora, Inglaterra buscará comenzar la Nations League con una victoria ante la vigente campeona del mundo.
Alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Nico O’Reilly
- Marc Guehi
- Ezri Konsa
- Trent Alexander-Arnold
- Jude Bellingham
- Elliot Anderson
- James Garner
- Harry Kane
- Morgan Rogers
- Bukayo Saka
DT: Thomas Tuchel
Alineación de España
- Unai Simón
- Marc Cucurella
- Dean Huijsen
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Fermín López
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Mikel Oyarzabal
- Nico Williams
- Lamine Yamal
DT: Luis de la Fuente
En sintesis
- Thomas Tuchel debuta con Inglaterra enfrentando a la campeona mundial España a las 12:45.
- Lamine Yamal y Harry Kane encabezan las alineaciones titulares para el choque en Nations League.
- España visita a Inglaterra tras coronarse campeona del mundo hace dos meses ante Argentina.