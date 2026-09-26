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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Inglaterra vs. España por la UEFA Nations League 2026-27

Tras ganar la Copa del Mundo 2026, España visita a Inglaterra por la primera jornada de la fase de grupos de la Nations League.

Inglaterra vs. España por la Nations League.
© Getty ImagesInglaterra vs. España por la Nations League.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España visita a Inglaterra por el primer partido de la Fecha FIFA para ambas selecciones y por la primera jornada de los grupos de la Nations League 2025-26. La Roja tendrá una dura prueba como visitante ante el conjunto inglés.

España llega motivada, ya que hace poco más de dos meses se consagró campeona del mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un gran momento y llega como la mejor selección de la actualidad.

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Los locales, por su parte, también enfrentaron a Argentina en su último encuentro, en las semifinales del Mundial 2026, aunque terminaron perdiendo 2-1. Ahora, Inglaterra buscará comenzar la Nations League con una victoria ante la vigente campeona del mundo.

Alineación de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Nico O’Reilly
  • Marc Guehi
  • Ezri Konsa
  • Trent Alexander-Arnold
  • Jude Bellingham
  • Elliot Anderson
  • James Garner
  • Harry Kane
  • Morgan Rogers
  • Bukayo Saka

DT: Thomas Tuchel

Alineación de España

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  • Unai Simón
  • Marc Cucurella
  • Dean Huijsen
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Fermín López
  • Fabián Ruiz
  • Rodri
  • Mikel Oyarzabal
  • Nico Williams
  • Lamine Yamal

DT: Luis de la Fuente

En sintesis

  • Thomas Tuchel debuta con Inglaterra enfrentando a la campeona mundial España a las 12:45.
  • Lamine Yamal y Harry Kane encabezan las alineaciones titulares para el choque en Nations League.
  • España visita a Inglaterra tras coronarse campeona del mundo hace dos meses ante Argentina.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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