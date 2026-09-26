¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Inglaterra vs. España por la UEFA Nations League 2026-27

Tras ganar la Copa del Mundo 2026, España visita a Inglaterra por la primera jornada de la fase de grupos de la Nations League.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, España visita a Inglaterra por el primer partido de la Fecha FIFA para ambas selecciones y por la primera jornada de los grupos de la Nations League 2025-26. La Roja tendrá una dura prueba como visitante ante el conjunto inglés.

Publicidad

España llega motivada, ya que hace poco más de dos meses se consagró campeona del mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un gran momento y llega como la mejor selección de la actualidad.

Los locales, por su parte, también enfrentaron a Argentina en su último encuentro, en las semifinales del Mundial 2026, aunque terminaron perdiendo 2-1. Ahora, Inglaterra buscará comenzar la Nations League con una victoria ante la vigente campeona del mundo.

Alineación de Inglaterra

Jordan Pickford

Nico O’Reilly

Marc Guehi

Ezri Konsa

Trent Alexander-Arnold

Jude Bellingham

Elliot Anderson

James Garner

Harry Kane

Morgan Rogers

Bukayo Saka

Publicidad

DT: Thomas Tuchel

Alineación de España

Unai Simón

Marc Cucurella

Dean Huijsen

Pau Cubarsí

Eric García

Fermín López

Fabián Ruiz

Rodri

Mikel Oyarzabal

Nico Williams

Lamine Yamal

DT: Luis de la Fuente

En sintesis