El partido de esta tarde no tendrá televisación gratuita en el país y este es el motivo.

Mientras la mayoría de los países detuvieron su marcha en términos de agenda futbolera, la Liga MX no se tomará descanso pese al parón internacional de selecciones. Los fans se sentarán hoy frente al televisor con juegos programados, siendo el Atlante vs. Rayados el primero del fin de semana en la máxima categoría del futbol mexicano.

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Este viernes 25 de septiembre comenzará la jornada 10 del Apertura 2026, y el enfrentamiento entre azulgranas y albiazules será el que dé el puntapié inicial a la fecha. Los equipos chocarán a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el primero de los dos turnos de partidos de hoy y sin ningún otro compromiso jugado en simultáneo.

Ahora bien, dispuestos a sintonizar el encuentro que se celebrará en el Estadio Azteca esta tarde, el público debe saber de antemano que el juego no irá por TV abierta en México. Ninguno de los habituales canales que pasan los cruces de Liga MX en forma gratuita contempla en su programación de este viernes el duelo de Atlante y Rayados.

Atlante busca cortar la mala racha en casa [Foto: Getty]

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Esta situación, desafortunada para aquellos que no tienen cable, surge de que ESPN cuenta con los derechos exclusivos de transmisión del partido del Apertura 2026. Esa señal de cable de paga será la única a través de la cual se podrá sintonizar en televisión el encuentro de la jornada 10 a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Para aquellos que quieran seguir el compromiso sin costo adicional, Azteca Deportes lo pasará por su portal (aztecadeportes.com) en vivo y en directo con imagen. Por TV abierta no habrá canales disponibles para pasar el encuentro entre Atlante y Rayados desde el Estadio Azteca, pero la cadena ofrece esa chance alternativa.

Además de ESPN y Azteca Deportes, habrá una tercera y última vía para poder observar en simultáneo en todo México el evento de esta tarde en el Coloso de Santa Úrsula. Los aficionados de Atlante y Monterrey podrán ver el partido por medio de Disney+ Premium, que a través de su servicio de streaming también tiene los derechos.