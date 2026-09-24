El cuerpo técnico ya tiene en mente el equipo que utilizará en el próximo partido, pese a las adversidades.

De los grandes del futbol mexicano, Pumas es el club de peor performance en este Apertura 2026, lo que choca todavía más siendo el vigente subcampeón del torneo. El cambio de técnico y algunos retoques en el plantel trajeron consecuencias negativas a nivel resultados, que han alejado al equipo de los primeros puestos de la tabla.

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El campeonato acaba de ingresar en su segunda mitad, y los ‘Felinos’ van por una victoria que les permita adentrarse en zona de clasificación a Liguilla. Para ello, recibirán a Atlético San Luis el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, buscando fortalecerse con su gente. La afición apoyará pero también esperará una reacción de sus jugadores.

Para tratar de llevarse el triunfo en CU, el cuerpo técnico sabe que sufrirá 4 ausencias de vital importancia que se harán sentir en un juego donde están obligados a ganar. Más aún dentro de una plantilla corta y sin demasiadas variantes, cada baja es crucial y en este caso son varias, que pondrán contra las cuerdas a los Pumas.

Ante Atlético San Luis, el cuadro auriazul jugará sin Álvaro Angulo, Pedro Vite, Coco Carrasquilla y Robert Morales, todos citados a sus selecciones por la fecha FIFA. Angulo se fue con Colombia, Vite con Ecuador, Carrasquilla con Panamá, y Morales con Paraguay. Delegación reducida para los ‘Universitarios’ en su regreso a casa por Liga MX.

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La buena noticia dentro de tantas ausencias tiene que ver con que Keylor Navas no se marchó a Costa Rica, por lo que estará disponible para el juego ante el Atlético San Luis. En otras oportunidades, el guardameta ex Real Madrid sí tuvo que irse a la selección y Pumas sintió no poder contar con él dentro de la alineación titular.

Navas será titular con Pumas el domingo [Foto: Getty]

La probable alineación de Pumas para recibir a Atlético San Luis:

El once inicial que tiene en mente Esteban Solari para enfrentar a los ‘Potosinos’ por la jornada 10 del Apertura 2026 estaría conformado de este modo:

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Keylor Navas .

. Rodrigo López .

. Ángel Azuaje .

. Nathan Silva .

. Ruben Duarte .

. Víctor Arteaga .

. Alan Medina .

. Uriel Antuna .

. César Huerta .

. Luciano Herrera .

. Juninho.

¿Cuándo juegan Pumas vs. Atlético San Luis por el Apertura 2026?

El duelo entre auriazules y rojiblancos se disputará el próximo domingo 27 de septiembre desde las 12.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día. El compromiso de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, la histórica casa de los Pumas de la UNAM.