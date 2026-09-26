El terrible error de Luis Romo con Chivas

El jugador de Chivas tuvo un desafortunado error que terminó con el gol de Querétaro en su contra.

Luis Romo ha sido uno de los jugadores más cuestionados tanto en la Selección Mexicana como en Chivas. En esta ocasión parece haberle dado la razón a todos a ellos que lo critican, ya que aunque ha tenido buenos momentos, también son varios los malos y en esta ocasión ocurrió uno de sus errores para la anotación de Querétaro.

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Justo cuando el Rebaño estaba en mejor momento en el partido con varias llegadas, Romo decidió jugar el balón cerca del área cuando apareció Alí Ávila para quitarle el balón y al ceder la pelota consiguen el gol de los Gallos Blancos que abriría el marcador en el partido, por lo que terminaron con ese marcador en el primer tiempo.

JAJAJAJAJAJAJ el ososte que hizo Luis Romo y Queretaro ya le está ganando a Chivas pic.twitter.com/9o6GqSIvYX — Hugol ^^ (@Hugol343) September 26, 2026

La anotación cayó al minuto 12, por lo que el equipo rojiblanco no ha conseguido el empate.

En síntesis

Luis Romo perdió el balón que provocó el gol de Querétaro ante Chivas .

perdió el balón que provocó el gol de ante . Alí Ávila robó la pelota para la anotación de los Gallos Blancos .

robó la pelota para la anotación de los . El primer gol del encuentro contra el Rebaño cayó al minuto 12.