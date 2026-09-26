México comienza un nuevo ciclo con Rafa Márquez al mando tras la salida de Javier Aguirre. El Tri intentará darle una continuidad a lo que se vio en la Copa del Mundo y la primera prueba se lleva a cabo este sábado frente a Colombia, una selección poderosa.
Con respecto a la convocatoria de la Selección Mexicana, jugadores como Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y César Montes no están presentes por diferentes motivos. Pero en Colombia también habrá bajas importantes como las de Luis Díaz y James Rodríguez.
Con respecto al futbolista del Bayern Múnich, Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para darle descanso y no sobre exigir a Luis Díaz en este inicio de temporada después de lo que fue una campaña pasada extensa para el colombiano y tras lo sucedido en el Mundial.
En cuanto a James Rodríguez, el gran líder de la última década del conjunto cafetero decidió retirarse de la Selección de Colombia a sus 35 años y por eso no está presente en el amistoso contra México. Lo mismo ocurrió con Juan Fernando Quintero, quien también tomó la determinación de no representar más a su país.
James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia (Getty Images)
Con respecto a la nómina de Colombia para el Mundial, jugadores como Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández no han sido llamados por Néstor Lorenzo pero todos tienen posibilidades de regresar.
Si bien un partido entre México y Colombia genera expectativa y habrá grandes jugadores en el Estadio M&T Bank de los Estados Unidos, también este encuentro marca una renovación en ambos selecciones apuntando a construir a futuro.
La alineación que prepara Rafa Márquez para su debut con la Selección Mexicana ante Colombia
La probable alineación de Colombia ante México
- Álvaro Montero
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Jhon Solís
- Gustavo Puerta
- Yaser Asprilla
- Jhon Arias
- Jáminton Campaz
- Luis Suárez
En síntesis
- Luis Díaz y James Rodríguez encabezan las ausencias de Colombia ante México este sábado.
- James Rodríguez y Juan Fernando Quintero anunciaron su retiro de la Selección de Colombia.
- En México no juegan Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y César Montes.