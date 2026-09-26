Colombia presentará un equipo fuerte frente a México, pero también habrá varias ausencias comparado a la lista del Mundial.

México comienza un nuevo ciclo con Rafa Márquez al mando tras la salida de Javier Aguirre. El Tri intentará darle una continuidad a lo que se vio en la Copa del Mundo y la primera prueba se lleva a cabo este sábado frente a Colombia, una selección poderosa.

Publicidad

Con respecto a la convocatoria de la Selección Mexicana, jugadores como Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y César Montes no están presentes por diferentes motivos. Pero en Colombia también habrá bajas importantes como las de Luis Díaz y James Rodríguez.

Con respecto al futbolista del Bayern Múnich, Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para darle descanso y no sobre exigir a Luis Díaz en este inicio de temporada después de lo que fue una campaña pasada extensa para el colombiano y tras lo sucedido en el Mundial.

En cuanto a James Rodríguez, el gran líder de la última década del conjunto cafetero decidió retirarse de la Selección de Colombia a sus 35 años y por eso no está presente en el amistoso contra México. Lo mismo ocurrió con Juan Fernando Quintero, quien también tomó la determinación de no representar más a su país.

Publicidad

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia (Getty Images)

Con respecto a la nómina de Colombia para el Mundial, jugadores como Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández no han sido llamados por Néstor Lorenzo pero todos tienen posibilidades de regresar.

Si bien un partido entre México y Colombia genera expectativa y habrá grandes jugadores en el Estadio M&T Bank de los Estados Unidos, también este encuentro marca una renovación en ambos selecciones apuntando a construir a futuro.

Publicidad

La probable alineación de Colombia ante México

Álvaro Montero

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Jhon Solís

Gustavo Puerta

Yaser Asprilla

Jhon Arias

Jáminton Campaz

Luis Suárez

En síntesis