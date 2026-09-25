La joya del cuadro dueño de casa es el gran ausente del viernes. La razón de su baja en el juego.

Los Xolos de Sebastián Abreu se juegan este viernes la posibilidad de alcanzar transitoriamente el podio de la Liga MX. Para ello, en su vuelta a casa de esta noche, deberán conseguir la victoria ante su público cuando choquen ante el Atlas. El nuevo rico del futbol mexicano será el rival del Tijuana en una parada muy compleja.

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En el último tiempo, los resultados no han acompañado al equipo: el Tijuana sólo ganó dos de sus últimos nueve juegos. Por ello, buscarán hacer del Estadio Caliente una fortaleza y tratar de dejar en casa los tres puntos. Si ganan hoy ante los ‘Zorros’, podrán terminar el día en un lugar privilegiado del Apertura 2026 hasta que el resto juegue.

Para intentar lograr la victoria ante Atlas, los Xolos cuentan con una baja muy sensible: Gilberto Mora no jugará el encuentro de este viernes contra el cuadro de Hernán Crespo. La joya del elenco rojinegro no sólo no aparece en la alineación titular de los locales, sino que tampoco estará entre los relevos elegibles del banquillo.

Xolos no tendrá a Gil Mora ante Atlas [Foto: Getty]

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Esta noche, el enganche no será parte del compromiso ya que fue convocado a la gira de la Selección Mexicana, para la cual jugará varios amistosos en esta fecha FIFA. El juvenil de Xolos está muy bien considerado por Rafael Márquez y apunta a ganarse definitivamente el lugar en el once inicial de México para todo el proceso 2030.

Ante la ausencia de Gilberto Mora, Sebastián Abreu apostó por la inclusión de otra de las jóvenes promesas de Xolos. Aldahir Pérez será el sustituto de la joya en el juego de este viernes ante Atlas. El volante ofensivo de 21 años de edad tiene su chance en un duelo picante. Además, vuelve al equipo el experimentado Nacho Rivero para acompañarlo.

No solo las cualidades reconocidas son las que hacen que la baja de Gilberto Mora sea dolorosa para el Tijuana. Es que el juvenil había participado en 5 goles en los últimos 5 partidos del equipo esta temporada. Venía de convertirle un tanto a Cruz Azul, dos a Pumas y uno a Pachuca, además de aportar una asistencia ante La Máquina.