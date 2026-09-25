¡Arrancó una nueva fecha! Este viernes 25 de septiembre se dio inicio a la jornada 10 del Apertura 2026 con un par de partidos que hicieron gozar a todos los televidentes. Con un montón de goles y muchas más emociones en la cancha, se disputaron dos cruces que generaron cambios sustanciales en la tabla de posiciones de la Liga MX.

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Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2026:

En el primer turno del día, Rayados sufrió una dura derrota por 4-2 ante Atlante en condición de visitante, en el partido jugado por la tarde en el Estadio Azteca. Luis Puente, Luis Calzadilla, Eduardo Tercero y Jhojan Julio marcaron para los Potros, en tanto Hugo Cuypers y Roberto De la Rosa anotaron para La Pandilla.

En el segundo turno del día, Atlas logró un agónico triunfo por 3-2 ante Xolos fuera de casa, en el encuentro disputado por la noche en el Estadio Caliente. Ryan Mmaae, Luis Esteves y Florian Monzón convirtieron para los Zorros, mientras que Mourad El Ghezzouani e Ignacio Rivero hicieron lo propio para el Tijuana.

¿Cómo quedó Rayados en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras su derrota ante Atlante, el Monterrey quedó en el 10° puesto de la tabla del Apertura 2026, con 13 puntos, todavía fuera de la zona de calificación a Liguilla. Del otro lado, los ‘Potros de Hierro’ alcanzaron el 13° lugar del campeonato, con 11 unidades, pero recordando que Rayados todavía tiene un partido pendiente.

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¿Cómo quedó Atlas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras su triunfo ante Xolos, los Zorros quedaron en el 4° puesto de la tabla de esta Liga MX, con 17 unidades, quedando a dos de distancia de la cima del torneo. Asimismo, el Tijuana cayó al 8° lugar del certamen, con 14 unidades, pudiendo quedar fuera de la zona de Playoffs con el correr de la jornada.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

¿Quién es el líder de goleo del Clausura 2026 tras los juegos del viernes?

En la doble cartelera del primer día de la jornada 10 no hubo cambios en los primeros escalafones de la tabla de anotadores. Con 10 tantos hasta aquí, Salomón Rondón continúa como líder de goleo por amplísima diferencia respecto al resto. Sus escoltas tienen 5 tantos y son Lucas Ocampos, Julián Carranza, Ricardo Marín, Oscar Estupiñán y Gilberto Mora.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: