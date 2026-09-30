Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles 30 de septiembre por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y comenzará a partir de las 18:00hs (tiempo del Centro de México) / 21:00hs (tiempo de Argentina).

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Este compromiso sirve como una prueba de preparación importante para ambas selecciones en medio del calendario internacional. El conjunto campeón del mundo disputará un duelo ante su afición cordobesa buscando afinar detalles tácticos, mientras que la escuadra del altiplano llega con la intención de mostrar orden defensivo y medir el nivel de sus nuevas figuras.

¿Por dónde ver el partido?

El duelo internacional entre Argentina y Bolivia de este miércoles 30 de septiembre se podrá ver en vivo y en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: ViX Premium / Claro Sports (YouTube) / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

ViX Premium / Claro Sports (YouTube) / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA) Argentina: Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play

Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play Bolivia: Unitel, Fútbol Canal y FBF Play

Unitel, Fútbol Canal y FBF Play Sudamérica: DSports / DGO / Disney+ Premium

DSports / DGO / Disney+ Premium Estados Unidos: ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional

ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional España: Sin transmisión confirmada

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección Argentina, el equipo conducido por Lionel Scaloni llega a este choque con un funcionamiento colectivo consolidado. Para este duelo en tierras cordobesas, el cuerpo técnico contempla rotación en algunos puestos para evaluar a jóvenes futbolistas y darle minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar definitivo en las próximas convocatorias oficiales.

Por su parte, Bolivia afronta esta prueba internacional en suelo argentino con la intención de mostrar solidez en sus líneas y competir de igual a igual frente a uno de los rivales de mayor jerarquía del continente. La Verde intentará cerrar los espacios en la zona media y apostar a las salidas rápidas por las bandas para generar peligro en el arco rival.

En sintesis

Argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

este miércoles 30 de septiembre en Córdoba. Lionel Scaloni planea rotaciones en el equipo para probar a jóvenes futbolistas.

en el equipo para probar a jóvenes futbolistas. Telefe y TyC Sports transmiten el partido en vivo para toda Argentina.