Los fanáticos se preguntan por dónde ver el último partido pre-Copa del Mundo y aquí te traemos la respuesta.

Bolivia y Argelia serán los animadores de un encuentro muy peculiar en Kansas City: representará ni más ni menos que el último duelo de selecciones antes del Mundial 2026. Sudamericanos y africanos cerrarán la jornada de amistosos internacionales de este miércoles, con un enfrentamiento que seguirán muchos aficionados futboleros.

Publicidad

¿Cómo llegan Bolivia y Argelia al amistoso previo al Mundial 2026?

La ‘Verde’ arriba a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 4-0 ante Escocia en su última actuación, con los goles de Adams (x2), McTominay y Shankland. La Selección Boliviana jugará con la angustia de que no será parte de la Copa del Mundo, ya que quedó afuera en el repechaje internacional de FIFA.

Los ‘Zorros del Desierto’ vienen de lograr un muy importante triunfo por 1-0 ante Países Bajos en su más reciente presentación, con la anotación de Anis Hadj Moussa. La Selección Argelina, a diferencia de su rival, sí disputará la cita mundialista, donde integrará el Grupo J junto a Argentina, Jordania y Austria.

Argelia busca ser el ‘cuco’ de la Copa del Mundo [Foto: Getty]

Publicidad

A qué hora juegan Bolivia vs. Argelia por un amistoso previo al Mundial 2026:

El partido Bolivia vs. Argelia se llevará a cabo HOY miércoles 10 de junio, en el estadio Rock Chalk Park (Lawrence, Kansas City, EE.UU.), con capacidad para 2500 espectadores. El encuentro está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México, en el último turno de amistosos del día.

Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Argelia por un amistoso previo al Mundial 2026:

El partido Bolivia vs. Argelia no se podrá sintonizar en territorio mexicano por ninguna de las pantallas disponibles esta tarde, ni por televisión ni por streaming. Sin embargo, esta situación no tiene que ver con un conflicto propio de México y sus señales de TV o plataformas y sitios online, sino con una decisión externa.

Qué canal transmite EN VIVO Bolivia vs. Argelia en el resto de Latinoamérica:

Lo cierto es que el amistoso no será transmitido en ningún lugar por pedido de la Federación Argelina. Ningún país del mundo tendrá acceso a las acciones del juego en simultáneo con imagen, pues se disputará a puertas cerradas. El equipo africano debutará ante Argentina en la Copa del Mundo y no quiere que se filtre nada.