¿Por qué no juega Julián Quiñones en México vs. Perú por el amistoso internacional?

México enfrenta a Perú por el segundo amistoso de la Fecha FIFA y tendrá varias bajas para este encuentro. Entre ellas estará Julián Quiñones, quien quedó fuera por una lesión muscular sufrida en Arabia Saudita.

México afrontará este martes 29 de septiembre su segundo partido de la Fecha FIFA ante Perú, en un encuentro que comenzará a las 19:00 horas de la CDMX en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

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El Tri llega después de empatar 1-1 ante Colombia en el debut de Rafa Márquez como entrenador y con un golazo del nuevo 10, Gilberto Mora. Mientras que Perú buscará recuperarse luego de sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

Para este compromiso, México se quedó sin varios futbolistas importantes y uno de ellos es Julián Quiñones, quien no forma parte de la convocatoria para esta Fecha FIFA.

Julián Quiñones, baja de México por una lesión muscular

La ausencia de Julián Quiñones se debe a una lesión muscular que sufrió con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. El delantero salió sustituido en el partido ante Al Wasl, disputado el 14 de septiembre por la AFC Champions League, y posteriormente se confirmó que no estaría disponible para los compromisos de México.

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La molestia representa una baja importante para Rafa Márquez, ya que Quiñones fue uno de los futbolistas destacados de México en el Mundial 2026 y había sido incluido entre los candidatos al Balón de Oro de este año. Por su lesión, se perdió los primeros partidos de la nueva etapa del Tri.

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