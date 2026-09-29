Estados Unidos y Chile brindarán un espectáculo auspicioso para todos los aficionados en esta jornada FIFA. Norteamericanos y sudamericanos se verán las caras esta tarde en Missouri, en el marco de un amistoso internacional. A continuación, todo lo que hay que saber para no perderse el compromiso del día de la fecha.

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¿Cómo llegan Estados Unidos y Chile al amistoso internacional?

Los ‘Stars and Stripes’ arriban a este desafío luego de lograr un gran triunfo por 4-1 ante Perú en su primer amistoso de esta ventana internacional de septiembre. Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastien Berhalter convirtieron los goles de Estados Unidos, mientras que Gianluca Lapadula descontó para el rival.

La ‘Roja’, mientras tanto, alcanza este partido tras sufrir una ajustada derrota por 1-0 ante Canadá en su primer amistoso de esta primer fecha FIFA post Mundial. Jonathan David marcó el único tanto del compromiso, mientras que Lucas Cepeda y Gabriel Suazo vieron la tarjeta roja en Chile durante el juego.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Chile por un amistoso internacional?

El partido EEUU vs. Chile se llevará a cabo HOY martes 29 de septiembre, desde el Energizer Park, la casa del St Louis City, localizado en Missouri, Estados Unidos. El amistoso internacional de hoy está programado, de no mediar sorpresa, para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (19.00 hora local).

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El Energizer Park espera por EEUU vs. Chile [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Chile por un amistoso internacional?

El partido EEUU vs. Chile se podrá sintonizar en directo por televisión, a lo largo y ancho de México a través de la pantalla de ESPN 4, el canal de cable de paga. Por otra parte, el compromiso también se podrá seguir en vivo en forma online, vía streaming en todo el país, por medio de la plataforma Disney+ Premium.

En Estados Unidos, el partido EEUU vs. Chile contará con la transmisión en vivo y en directo por televisión por medio de las señales de HBO MAX, TNT, Universo y TruTV. Al mismo tiempo, el encuentro amistoso también será transmitido de manera online, a través de la plataforma de streaming de SlingTV.