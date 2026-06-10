¿Dónde y en qué estadio juegan Bolivia vs. Argelia por el amistoso internacional?

Argelia da su último paso antes de su debut en el Mundial 2026 ante Argentina la semana próxima en Estados Unidos.

El amistoso internacional entre Bolivia y Argelia se disputará este miércoles 10 de junio a las 18:00 hs de la CDMX, en un encuentro que servirá como preparación para ambas selecciones en esta fecha FIFA.

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El compromiso se jugará en el Rock Chalk Park, ubicado en la ciudad de Lawrence, Kansas. Se trata de un recinto moderno dentro de un complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas, que recibe habitualmente competencias de atletismo, futbol y sóftbol.

Por el lado de Argelia, el equipo llega con la intención de mantener el buen nivel mostrado en su último amistoso, donde consiguió un resultado destacado ante Países Bajos. Ese rendimiento le permitió al conjunto africano reforzar su confianza de cara a lo que será su preparación final rumbo al Mundial 2026.

Además, Argelia ya piensa en su debut mundialista, que será el próximo martes a las 19:00 horas de la Ciudad de México frente a Argentina, en el inicio de la fase de grupos. El equipo buscará llegar en las mejores condiciones posibles a ese compromiso.

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Bolivia, en cambio, afronta este tipo de amistosos sin la presión de una clasificación mundialista, ya que no participará en la próxima Copa del Mundo. El conjunto sudamericano continúa en etapa de reconstrucción y utiliza estos encuentros para probar variantes y sumar rodaje internacional.

Datos del estadio Rock Chalk Park

El Rock Chalk Park es un complejo deportivo de alto nivel que pertenece a la Universidad de Kansas y está situado en Lawrence, en el estado de Kansas, Estados Unidos. Inaugurado en 2014, se ha convertido en la principal sede de competencias universitarias de distintas disciplinas.

En cuanto a su capacidad, el estadio principal de fútbol puede albergar aproximadamente 2.500 espectadores. Dentro del mismo complejo, el Arrocha Ballpark, destinado al sóftbol, cuenta con alrededor de 1.100 asientos.

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