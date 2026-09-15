Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2026-2027

Real Madrid se enfrenta este martes con Elche por LaLiga. Los titulares de ambos equipos para el juego liguero.

Kylian Mbappé con Real Madrid
© Getty ImagesKylian Mbappé con Real Madrid

Elche recibe este martes 15 de septiembre la visita del Real Madrid a partir de las 13:30hs (CDMX) en la cancha del Estadio Martínez Valero. El partido es correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga.

El Elche llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente al Athletic Club en San Mamés gracias a una anotación de penal de Facundo Buonanotte. El conjunto ilicitano aún no conoce la victoria en lo que va del torneo (suma dos empates y tres derrotas), por lo que buscará dar la sorpresa frente a su gente para salir de la parte baja de la clasificación.

+ Seguinos en

Por su parte, el Real Madrid viene de vencer con autoridad por 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Los dirigidos por el cuadro merengue marchan en los primeros puestos tras recuperarse de su tropiezo previo ante el Betis y saltarán al campo con la encomienda de ligar un triunfo más.

La probable alineación de Elche

  • Matías Dituro
  • Buba Sangaré
  • Víctor Chust
  • Rubén Sánchez
  • Roy Revivo
  • Tete Morente
  • Federico Redondo
  • Javi Morcillo
  • Gonzalo Villar
  • Facundo Buonanotte
  • Germán Valera

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Denzel Dumfries
  • Antonio Rüdiger
  • Ibrahima Konaté
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Bernardo Silva
  • Yan Diomandé
  • Jude Bellingham
  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé
Ver también

Dónde ver EN VIVO Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming

Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones