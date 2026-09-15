¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2026-2027

Elche recibe este martes 15 de septiembre la visita del Real Madrid a partir de las 13:30hs (CDMX) en la cancha del Estadio Martínez Valero. El partido es correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga.
El Elche llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente al Athletic Club en San Mamés gracias a una anotación de penal de Facundo Buonanotte. El conjunto ilicitano aún no conoce la victoria en lo que va del torneo (suma dos empates y tres derrotas), por lo que buscará dar la sorpresa frente a su gente para salir de la parte baja de la clasificación.
Por su parte, el Real Madrid viene de vencer con autoridad por 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Los dirigidos por el cuadro merengue marchan en los primeros puestos tras recuperarse de su tropiezo previo ante el Betis y saltarán al campo con la encomienda de ligar un triunfo más.
La probable alineación de Elche
- Matías Dituro
- Buba Sangaré
- Víctor Chust
- Rubén Sánchez
- Roy Revivo
- Tete Morente
- Federico Redondo
- Javi Morcillo
- Gonzalo Villar
- Facundo Buonanotte
- Germán Valera
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Denzel Dumfries
- Antonio Rüdiger
- Ibrahima Konaté
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Bernardo Silva
- Yan Diomandé
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé