¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2026-2027

Real Madrid se enfrenta este martes con Elche por LaLiga. Los titulares de ambos equipos para el juego liguero.

Elche recibe este martes 15 de septiembre la visita del Real Madrid a partir de las 13:30hs (CDMX) en la cancha del Estadio Martínez Valero. El partido es correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga.

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El Elche llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente al Athletic Club en San Mamés gracias a una anotación de penal de Facundo Buonanotte. El conjunto ilicitano aún no conoce la victoria en lo que va del torneo (suma dos empates y tres derrotas), por lo que buscará dar la sorpresa frente a su gente para salir de la parte baja de la clasificación.

Por su parte, el Real Madrid viene de vencer con autoridad por 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Los dirigidos por el cuadro merengue marchan en los primeros puestos tras recuperarse de su tropiezo previo ante el Betis y saltarán al campo con la encomienda de ligar un triunfo más.

La probable alineación de Elche

Matías Dituro

Buba Sangaré

Víctor Chust

Rubén Sánchez

Roy Revivo

Tete Morente

Federico Redondo

Javi Morcillo

Gonzalo Villar

Facundo Buonanotte

Germán Valera

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La probable alineación de Real Madrid